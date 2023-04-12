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РПЦ назвала «странной» возможность пасхального перемирия с Украиной

Кипшидзе: РПЦ не будет призывать к пасхальному перемирию, «шансы стремятся к нулю»
Папа римский в 2022 году призывал к перемирию во время пасхальной службы, а патриарх Кирилл говорил о сплочении вокруг власти и «внутренних врагах»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Со стороны РПЦ было бы странно выступать с инициативой о пасхальном перемирии на Украине, поскольку шансы на реализацию такой инициативы стремятся к нулю, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

Он напомнил, что патриарх Кирилл уже выступал с инициативой о перемирии на Рождество, но украинская сторона его не поддержала. «Поэтому в настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», — объяснил он.

В 2023 году католики и конфессии, придерживающиеся григорианского календаря, отметили Пасху 9 апреля, у православных христиан праздник в 2023 году выпал на 16 апреля.

На прошлой неделе председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов утверждал, что с ним лично общался папа римский Франциск, который предложил установить на Украине двухнедельное перемирие на время празднования Пасхи католиками и православными. Официальных подтверждений личных контактов Севастьянова с Франциском нет.

В Кремле заявили 7 апреля, что таких предложений от Ватикана не поступало, к 10 апреля ни от кого соответствующих инициатив не поступало, рассказали также в аппарате президента России.

Папа римский в своем пасхальном выступлении призвал к миру на Украине, но предложений о перемирии именно на Пасху не озвучивал. «Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и изливай пасхальный свет на русский народ. Успокой раненых и тех, кто потерял близких из-за военных действий, и пусть заключенные благополучно вернутся к своим семьям», — сказал Франциск.

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Перемирие на период празднования Пасхи глава католической церкви предлагал в 2022 году. Понтифик отметил, что перемирие должно использоваться не для перевооружения и дальнейшего возобновления военных действий, а для установления мира путем реальных переговоров.

Глава РПЦ, патриарх Кирилл во время своей пасхальной службы в 2022 году призвал сплотиться вокруг власти. «Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних, и устроить жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви», — сказал он.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина перемирие РПЦ Пасха
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