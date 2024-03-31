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Военная операция на Украине ,  
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В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву «все возможно»

Председатель Нацсобрания Франции об отправке войск на Украину: «все возможно»
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Нацсобрания Франции, напомнив о словах Макрона насчет отправки войск на Украину, заявила, что «ничего не исключено». Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с НАТО в случае появления в стране военных блока
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Председатель Национального собрания (нижней палаты прламента) Франции Яэль Браун-Пиве во время визита в Одессу допустила, что в вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным»

Выступая на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, Браун-Пиве напомнила о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключал возможности отправки западных войск на Украину.

«Президент республики сказал, что не исключает ничего априори. <...> Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна», — сказала спикер в эфире канала «Мы-Украина». По ее словам, в той позиции, которую Франция демонстрировала и будет демонстрировать до окончания военных действий, «ничего не исключено, все остается возможным».

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Эмманюэль&nbsp;Макрон

В конце февраля после неформального саммита в Париже Макрон сказал, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем, отметив при этом, что консенсуса по этому вопросу нет. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позднее уточнил, что речь не идет об отправке войск «для ведения войны против России»; министр пояснил, что Макрон имел в виду не отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также указал, что речь шла именно о подготовке украинских солдат; он подчеркнул, что Украина никогда не просила о направлении военных для участия в боевых действиях. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский.

Тем не менее, слова Макрона раскритиковали некоторые западные партнеры, которые заявили, что не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. По данным Bloomberg, заявления президента Фаранции разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг может привести к эскалации с Россией.

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Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине. Глава МИДа Сергей Лавров считает заявления французского лидера пиаром, который необходим в качестве «отвлекающего маневра» от внутренних проблем. Москва осуждает Запад за военную поддержку Киева.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция войска Украина военная помощь Военная операция на Украине
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