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В офисе Зеленского ответили на предложение Лукашенко прекратить огонь

Михаил Подоляк счел недопустимым прекращение огня на Украине по предложению Лукашенко
Лукашенко предложил перемирие «без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники». В офисе Зеленского заявили, что Киев может перемещать войска по своей территории, как считает нужным
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Прекращение огня, которое предусматривает сохранение за Россией присоединенных территорий, недопустимо, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные «миротворцы» выглядят нелепо», — заявил он.

Ранее Лукашенко в ходе послания Национальному собранию предложил «объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники». Он добавил, что «если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран». По мнению президента Белоруссии, все вопросы, включая территориальные, нужно решать за столом переговоров без предварительных условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что его предложение «в контексте Украины» ничего не изменило, военная операция продолжается и «является единственным средством достижения поставленных целей».

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отказе от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Это произошло после референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей, а также подписания с ними договоров о вхождении в состав России. Кремль после этого заявил, что будет ждать «изменения позиции нынешнего президента либо, может быть, будущего президента Украины, который изменит свою позицию».

Киев настаивает на урегулировании на основе украинской «формулы мира». Она предусматривает в том числе прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В Кремле заявили, что мирный план не может существовать без учета появления в составе России новых территорий.

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В офисе Зеленского ответили на предложение Лукашенко прекратить огонь
В офисе Зеленского ответили на предложение Лукашенко прекратить огонь

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Михаил Подоляк Александр Лукашенко Украина Военная операция на Украине
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