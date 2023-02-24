Блинкен предупредил о последствиях «немедленного перемирия» на Украине
Соединенные Штаты полагают, что в случае немедленного прекращения огня на Украине, Россия будет иметь достаточно времени для консолидации контроля над «захваченной территорией» и перевооружения своих сил. Об этом, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Члены Совета Безопасности не должны попасть в заблуждение призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак», — заявил госсекретарь.
В то же время Блинкен отметил, что США готовы участвовать в любых «предметных дипломатических усилиях» для установления мира на Украине и призвал продлить и расширить «зерновую сделку».
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