Блинкен предупредил о последствиях «немедленного перемирия» на Украине

Блинкен: немедленное перемирие на Украине приведет к усилению и перевооружению России

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Соединенные Штаты полагают, что в случае немедленного прекращения огня на Украине, Россия будет иметь достаточно времени для консолидации контроля над «захваченной территорией» и перевооружения своих сил. Об этом, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Члены Совета Безопасности не должны попасть в заблуждение призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак», — заявил госсекретарь.

В то же время Блинкен отметил, что США готовы участвовать в любых «предметных дипломатических усилиях» для установления мира на Украине и призвал продлить и расширить «зерновую сделку».

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