В США и ЕС обеспокоились председательством России в Совбезе ООН

Россия на месяц возглавит Совет Безопасности ООН. Киев и ряд западных политиков предложили бойкотировать ее председательство. США ожидают от Москвы профессионального поведения, но одновременно и дезинформации

Зал заседаний Совета безопасности ООН (Фото: Wikimedia Commons)

Как ООН, ЕС и США отнеслись к председательству России в СБ ООН

С 1 апреля Россия сменит Мозамбик на посту председателя Совета Безопасности (СБ) ООН. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке.

Официально ни один из членов СБ ООН (пять постоянных и десять непостоянных) не призывал к бойкоту российского председательства.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил РБК, что в Вашингтоне ожидают, что «Россия будет вести себя профессионально во время запланированного на апрель председательства, а СБ продолжит свою важную работу по ряду вопросов мира и безопасности во всем мире». «Тем не менее мы также ожидаем, что Россия продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине, военные преступления, совершаемые ее военнослужащими, и нарушение ею устава ООН», — добавил он. Россия какие-либо нарушения отрицает.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что Россия из-за военных действий на Украине «продолжает нарушать Устав ООН и международное право и утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН, который является важнейшим органом, контролирующим соблюдение Устава ООН, международного права и обеспечения мира и стабильности в мире». По его словам, свидетельством этому является, например, состоявшееся 24 февраля голосование «подавляющего большинства государств — членов ООН» за резолюцию, призывающую к выводу войск с территории Украины. В поддержку документа высказалась 141 страна, семь выступили против, 32 воздержались. Москва назвала резолюцию «вредоносной» и «однобокой».

Офис генерального секретаря ООН официально не представлял свою позицию по председательству России. РБК не получил ответа на свой запрос. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга в среду заявил, что эти вопросы не относятся к компетенции секретариата организации. «Вопросы председательства в многосторонних органах этой организации, процедура их работы — все это полностью в руках стран-членов», — пояснил он.

Дюжаррик при этом добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если он приедет в Нью-Йорк на заседание СБ и запросит такую встречу. «Генеральный секретарь встречается с приезжающими министрами и лидерами стран. Генеральный секретарь будет говорить с теми, с кем нужно говорить для выполнения его работы», — сказал Дюжаррик.

Кто входит в Совет Безопасности ООН Пять постоянных членов, имеющих право вето: Китай, Франция, Россия, Великобритания, США.

Десять непостоянных членов, избираемых на два года: Албания, Бразилия, Эквадор, Габон, Гана, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария, ОАЭ.

Как Россия может использовать председательство

В последний раз Россия возглавляла СБ ООН в феврале 2022 года, когда и начала военную операцию на Украине.

Роль председателя СБ имеет не только номинальный характер: именно он назначает и открывает заседания, но при этом не имеет власти повлиять на то или иное решение по резолюциям СБ ООН. Процедура работы СБ не предусматривает возможности отказать его члену в председательстве.

Говоря о повестке российского председательства, российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что знаковые заседания будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования и проблеме неконтролируемого экспорта оружия. «Мы ожидаем, что министр Лавров приедет и примет участие в ряде заседаний», — добавил он, отметив, что российской стороне еще предстоит решить, в каких именно заседаниях примет участие министр. «Речь идет о ключевых мероприятиях», — уточнил Небензя.

Отвечая на вопрос о том, получил ли Лавров американскую визу для прибытия в Нью-Йорк (министр находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании. — РБК), постпред указал: «Это их (США. — РБК) обязанность, они должны давать визы делегации».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров возглавит дебаты по ближневосточному урегулированию в СБ ООН, намеченные на 25 апреля.

Заместитель Небензи Дмитрий Полянский уточнил, что российская сторона пока не запланировала заседаний по Украине в рамках своего председательства, но они при необходимости могут быть проведены. «Для нас не проблема видеть, как говорят украинцы», — сказал он.

Почему на Западе призывают к бойкоту

Председательство какой-либо страны в СБ ООН является рядовым событием, которое обычно не вызывает повышенного интереса. Однако накануне перехода этой обязанности к Москве в западных СМИ стали появляться публикации с призывом бойкотировать ее работу в СБ. Основными причинами называют продолжающиеся военные действия на Украине и недавнее решение палаты Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и любые его решения с правовой точки зрения ничтожны.

Также с начала военных действий на Украине неоднократно раздавались призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН и лишить ее права вето, в том числе путем реформы СБ.

В марте в американском журнале Time были опубликованы две статьи, посвященные грядущему председательству России в СБ. Соавтором одной из них выступил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, другой — экс-посол США в России Джон Хантсман (2017–2019 годы). Кислица поставил под сомнение само право России быть в составе СБ ООН и предложил трехэтапный план по исключению страны не только из СБ, но и из Генеральной Ассамблеи ООН. Хантсман же совместно с другими авторами призвал США «обойти» Россию и передать председательство в СБ от Мозамбика сразу к Швейцарии.

Приглашенный профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Эндрю Маклеод отмечает, что председательство в СБ является «рутинным делом» и не имеет особого значения. «Одна из истин в международных отношениях заключается в том, что если один из постоянных членов Совета Безопасности оказывается на той или иной стороне вооруженного конфликта <...>, Совет Безопасности ничего не может сделать, чтобы остановить его, потому что он будет применять свое право вето, как это делает сейчас Россия в отношении Украины, потенциально Китай в отношении Тайваня, а американцы в отношении Афганистана и Ирака. Так что это нормальная ситуация», — сказал он (цитата по Euronews).