Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из Сирии

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Globsl Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу сдал тест на новый коронавирус после рабочей поездки в Сирию, сообщает телеканал «Звезда».

На видео телеканала показано, как врачи берут пробы на инфекцию у министра обороны и остальных членов российской делегации. Все тесты оказались отрицательными, уточняется в комментарии издания.

Делегация от России прилетела в Сирию 23 марта по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Шойгу обсудил в Дамаске с сирийским президентом Башар Асадом вопросы обеспечения прекращения огня в Идлибе и совместного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.

В Сирии выявили 22 марта первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заразился молодой человек, прибывший из-за границы.