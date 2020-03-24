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Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из Сирии

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Globsl Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу сдал тест на новый коронавирус после рабочей поездки в Сирию, сообщает телеканал «Звезда».

На видео телеканала показано, как врачи берут пробы на инфекцию у министра обороны и остальных членов российской делегации. Все тесты оказались отрицательными, уточняется в комментарии издания.

Делегация от России прилетела в Сирию 23 марта по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Шойгу обсудил в Дамаске с сирийским президентом Башар Асадом вопросы обеспечения прекращения огня в Идлибе и совместного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.

В Сирии выявили 22 марта первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заразился молодой человек, прибывший из-за границы.

Все в мире на 24 марта новой коронавирусной инфекцией заразились более 330 тыс. человек, умерло всего более 16 тыс. В России число заболевших выросло до 438, большая часть случаев зафиксирована в Москве.

Теги: коронавирус, шойгу, сирия
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