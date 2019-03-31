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Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Украинцы продолжат свой путь «домой, в Европу» и разорвут «путы Москвы, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», заявил Порошенко. Закон о разрыве договора был подписан украинским лидером в декабре прошлого года
Петр Порошенко (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

В день президентских выборов, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко напомнил украинцам, что завтра, 1 апреля, будет прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в Facebook.

«Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и разрывая путы Москвы, <…> которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», — сказал президент. Он выразил благодарность украинским депутатам, которые в декабре прошлого года поддержали разрыв Договора о дружбе Украины с Россией. Порошенко отметил, что это решение — «наш моральный долг перед украинским народом».

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«Страданиями, которые ворвались в жизнь украинских семей, Кремль перечеркнул ключевую цель этого договора. Сегодня коварный Кремль позарился на самое дорогое — нашу волю, нашу независимость, наше будущее», — написал Порошенко.

Для восстановления диалога с Россией ей необходимо прекратить агрессию, дать надежные гарантии, что этого больше не повторится, и восстановить уважение к принципам международного права, считает украинский лидер. Отношения двух стран должны проходить «на основе безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины», добавил президент.

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Порошенко в сентябре прошлого года подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией. В начале декабря он внес в Верховную раду Украины законопроект о расторжении Договора о дружбе с Россией, рекомендовав принять документ безотлагательно. После поддержки проекта закона украинским парламентом Порошенко 10 декабря подписал закон о прекращении действия договора. В Кремле сочли это «опрометчивое решение» неуважением к народу Украины.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Россия и Украина, Разрыв соглашения, выборы президента
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