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Политика ,  
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На Украине стартовали выборы президента
По последним данным, в списках голосующих — 35,56 млн человек. В качестве кандидатов в президентской гонке участвуют 39 политиков
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На территории Украины начались президентские выборы. Избирательные участки в стране открылись 8:00 по местному времени (совпадает с московским). По последним данным украинского Госреестра избирателей (на 28 февраля), в списках голосующих были зарегистрированы 35,56 млн человек (среди них — жители Крыма, Севастополя, а также избиратели, которые будут голосовать за рубежом).

Первый подобный участок за границей открылся еще в 23:00 по киевскому времени (закроется в 11:00 мск). Он был организован на территории посольства Украины в австралийской Канберре (на участке зарегистрировано 1737 избирателей). В целом украинцы смогут проголосовать в 72 странах мира. В России это им сделать не удастся — на ее территории не был открыт ни один избирательный участок.

Политика
Три сценария выборов на Украине

В выборах украинского президента в этот раз принимает участие рекордное в истории количество кандидатов — всего в бюллетени 39 фамилий. Среди них — действующий президент республики Петр Порошенко, артист Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее однофамилец боец нацгвардии и бывший народный депутат Юрий Тимошенко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец, экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров, бывший украинский вице-премьер Александр Вилкул, экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк, а также депутаты Юрий Бойко, Сергей Каплин, Виталий Куприй и другие.

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Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, в республике состоится второй тур выборов.​

Во время избирательного процесса полиция страны будет работать в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлечены 39 тыс. полицейских, утверждал накануне замглавы украинского МВД Сергей Яровой. В «день тишины» перед стартом голосования сотрудники правоохранительных органов, по его словам, получили почти 160 заявлений о нарушениях.

Для того, чтобы следить за ходом выборов, на Украину прибыли представители миссии ОБСЕ. Граждан России, которые должны были отправиться в рамках этой кампании в республику, киевские власти, боясь вмешательства в процесс голосования, не пустили. МИД России счел такое решение антидемократичным.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, выборы президента
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