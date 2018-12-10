Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — цитирует пресс-служба украинского президента.

Порошенко объяснил, что эта мера не была осуществлена ранее, чтобы использовать положения договора как правовое основание в исках против России в международных инстанциях. Так, в соглашении подчеркивается, что Москва и Киев строят отношения на основе «взаимного уважения и территориальной целостности».

Осенью Украина проинформировала ООН, ОБСЕ и другие международные организации о намерении отказаться от продления договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря, и уже 6 декабря украинский парламент окончательно его одобрил.