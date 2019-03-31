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Выборы на Украине ,  
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Кличко и Бойко проголосовали на выборах президента Украины
Выборы президента Украины стартовали утром 31 марта, первыми на них проголосовали мэр Киева Виталий Кличко и один из претендентов на кресло главы государства Юрий Бойко
Фото: Emilio Morenatti / AP

Мэр Киева Виталий Кличко и кандидат в президенты, глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко отдали свои голоса на выборах президента Украины. Трансляцию с избирательных участков Украины ведет телеканал «Прямой».

Юрий Бойко проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области. «Я надеюсь, что явка будет сегодня высокая, потому что большинство людей хочет мира», — сказал он после голосования. Также он призвал всех избирателей прийти и «отдать свой голос за того кандидата, кому доверяют»

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Президентские выборы на Украине. Главное

Виталий Кличко добрался до избирательного участка в Киеве на велосипеде. По его словам, он пообщался с наблюдателями и проголосовал за то, чтобы Украина не свернула с пути евроинтеграции и членства в НАТО. «Все силы кинуты на то, чтобы выборы прошли спокойно, много наблюдателей приехало», — отметил мэр Киева.

Выборы президента Украины начались в 08:00 мск, в списках голосующих указаны 35,56 млн человек, в том числе жители Крыма и Севастополя, а также избиратели, которые будут голосовать за рубежом.

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

В президентских выборах участвуют 39 кандидатов, в том числе комик Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Согласно опросам, лидером президентской гонки считался Зеленский, второе место разделяли Порошенко и Тимошенко, остальные кандидаты заручились поддержкой менее 10% избирателей.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Виталий Кличко, Юрий Бойко, выборы президента, Украина, голосование ..., избирательные участки
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