Кличко и Бойко проголосовали на выборах президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко и кандидат в президенты, глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко отдали свои голоса на выборах президента Украины. Трансляцию с избирательных участков Украины ведет телеканал «Прямой».
Юрий Бойко проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области. «Я надеюсь, что явка будет сегодня высокая, потому что большинство людей хочет мира», — сказал он после голосования. Также он призвал всех избирателей прийти и «отдать свой голос за того кандидата, кому доверяют»
Виталий Кличко добрался до избирательного участка в Киеве на велосипеде. По его словам, он пообщался с наблюдателями и проголосовал за то, чтобы Украина не свернула с пути евроинтеграции и членства в НАТО. «Все силы кинуты на то, чтобы выборы прошли спокойно, много наблюдателей приехало», — отметил мэр Киева.
Выборы президента Украины начались в 08:00 мск, в списках голосующих указаны 35,56 млн человек, в том числе жители Крыма и Севастополя, а также избиратели, которые будут голосовать за рубежом.