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Кремль назвал разрыв Договора о дружбе неуважением к народу Украины
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Кремль назвал разрыв Договора о дружбе неуважением к народу Украины
Политика, 19:49
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Кремль назвал разрыв Договора о дружбе неуважением к народу Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Киева не продлевать Договор о дружбе с Россией. Такой закон в понедельник подписал президент Украины Петр Порошенко
Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Решение Киева не продлевать Договор о дружбе с Россией является неуважением к народу Украины. Такое заявление сделал журналистам в понедельник, 10 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Пресс-секретарь добавил, что подобное «опрометчивое решение» вызывает в Москве только сожаление. «С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — сказал Песков.

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В понедельник, 10 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Подписывая документ, украинский президент пояснил, что данный шаг следует рассматривать «не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами впервые был подписан в 1997 году. Тогда подписи под ним поставили президент Украины Леонид Кучма и его российский коллега Борис Ельцин. Договор вступил в силу в 1999 году, его срок составлял десять лет. Договор продлевался один раз — в 2008 году.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Кремль , договор
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