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Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией
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Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией
Политика, 13:44
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Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией
Президент Украины внес в парламент проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Принять закон предложено безотлагательно
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В базе документов парламента отмечается, что законопроект определен главой государства как неотложный.

В середине сентября 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия договора, подписанного президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. Первоначально срок действия договора, вступившего в силу в 1999 году, был определен в десять лет. Однако в силу того, что в 2008 году ни Россия, ни Украина не заявили о желании выйти из договора, срок действия был автоматически продлен еще на десять лет.

Осенью 2018 года МИД Украины было поручено проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Киева разорвать договор о дружбе с Россией с тем, чтобы не допустить его пролонгации еще на десять лет.

30 ноября глава МИДа Павел Климкин заявил, что в ближайшее время украинская сторона намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, в том числе и договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. «То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — сказал тогда министр.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Петр Порошенко , Украина
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