Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией

Верховная рада приняла президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает телеканал «112 Украина».
За документ проголосовали 277 парламентариев. Согласно документу, договор должен перестать действовать с 1 апреля 2019 года.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря. Принять документ рекомендовалось безотлагательно.
В середине сентября Порошенко подписал указ о прекращении действия договора, ранее решение об этом подготовил Совет национальной безопасности и обороны.
В ноябре глава украинского МИДа Павел Климкин анонсировал расторжение в ближайшее время 40 двусторонних договоров с Россией. «То, что существовало до войны, — оно по определению не имеет смысла», — сказал тогда министр.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году подписали президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма. Документ вступил в силу в 1999 году, он действовал 10 лет, однако позднее срок договора продлили еще на 10 лет.