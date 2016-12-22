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Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией
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Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией
Политика, 15:42
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Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией

Верховная рада приняла президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает телеканал «112 Украина».

За документ ​проголосовали 277 парламентариев. Согласно документу, договор должен перестать действовать с 1 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря. Принять документ рекомендовалось безотлагательно.

Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией
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В середине сентября Порошенко подписал указ о прекращении действия договора, ранее решение об этом подготовил Совет национальной безопасности и обороны.

В ноябре глава украинского МИДа Павел Климкин анонсировал расторжение в ближайшее время 40 ​двусторонних договоров с Россией. «То, что существовало до войны, — оно по определению не имеет смысла», — сказал тогда министр.​

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году подписали президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма. Документ вступил в силу в 1999 году, он действовал 10 лет, однако позднее срок договора продлили еще на 10 лет.

Теги: Петр Порошенко , Договор
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