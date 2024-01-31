Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная линия с Украиной

Демилитаризованная линия должна располагаться на таком удалении от российской территории, чтобы Украина не могла обстреливать население из дальнобойных орудий, заявил Путин. США поставляют Украине вооружения с дальностью до 165 км

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами сообщил, что демилитаризованная линия должна позволить предотвратить обстрелы мирных городов из дальнобойных иностранных орудий, которые применяют ВСУ.

«Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», — объяснил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Путина, сегодня российские военнослужащие как раз занимаются тем, что «отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». «Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют, — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — подчеркнул он.

Демилитаризованная зона — территория, где ликвидированы военные объекты и запрещено размещение вооруженных сил. Такая зона есть, например, между КНДР и Южной Кореей, ее разновидность существует на Кипре, где называется «зеленой линией» и разделяет турецкую часть острова и греческую.

Россия ведет военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Ее необходимость президент Путин объяснял защитой населения Донбасса, попыткой прекратить войну, которая началась в регионе в 2014 году, а также угрозой со стороны НАТО. Глава государства еще в прошлом году обещал «отодвигать угрозу» от российских границ по мере поступления Киеву с Запада дальнобойных систем вооружения.

В октябре прошлого года Украина получила от США дальнобойные комплексы ATACMS с максимальной дальностью 300 км. В Белом доме отмечали, что дальность поставленных Киеву ракет составляет 165 км.

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Также ВСУ продолжают использовать в зоне конфликта реактивные снаряды GMLRS с дальностью около 150 км. О сбитии таких снарядов, также как и ракет ATACMS, ранее неоднократно сообщало Минобороны России.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа