Bloomberg сообщил о «снарядном голоде» в украинской армии

Из-за того, что ЕС и США не могут согласовать помощь Украине, в стране начался дефицит боеприпасов и ракет ПВО, говорят источники агентства

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Украина столкнулась с нехваткой снарядов и ракет для противовоздушной обороны на фоне застопорившегося процесса согласования финансирования помощи со стороны ЕС и США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Западные чиновники отметили, что ВСУ становится все труднее сдерживать российскую армию, а украинские средства ПВО не смогли сбить столько же целей, как раньше, так как в основном арсенал состоит из предоставляемых Западом ракет. Один из источников рассказал, что у Киева есть запас снарядов, но его недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

В прошлом году Евросоюз пообещал поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024-го. Bloomberg уже писал, что реализовать этот план в срок не удастся. По новым данным агентства, Киев получит 600 тыс. боеприпасов из-за задержек при производстве и опасений в сокращении запасов Запада. Bloomberg уточняет, что на этой неделе министры обороны стран ЕС обсудят, можно ли увеличить количество снарядов, которые отправят Украине, но достичь цели в 1 млн все равно не удастся.

1 февраля европейские лидеры вновь соберутся для обсуждения вопроса о выделении Киеву €50 млрд на четырехлетний срок. Против этого плана выступает Венгрия. Источник Bloomberg рассказал, что ЕС в любом случае собирается одобрить предоставление помощи Украине к концу февраля. Но если Будапешт снова наложит вето на это решение, Брюсселю придется искать другой вариант финансирования. В числе предложений было создание фонда военной помощи Киеву в размере €5 млрд. Венгрия сначала отказалась поддержать инициативу, но источники Bloomberg говорили, что она снимет свои возражения на этот счет.



США с осени не могут согласовать предоставление помощи Украине в размере $61 млрд по предложению президента Джо Байдена. О выделении последнего пакета вооружений Вашингтон объявил в конце 2023-го. 29 января госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что последствия отсутствия западной помощи уже видны на поле боя. Как отметили собеседники Bloomberg, даже если Киев получит помощь от Брюсселя, без поддержки США ВСУ столкнутся с проблемами к концу весны.

Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ. Путин в октябре говорил, что США в месяц производят 14 тыс. снарядов калибра 155 мм, а на Украине в день тратят 5 тыс. К концу 2024-го Вашингтон намерен нарастить производство до 75 тыс., «но это еще надо дожить», отмечал глава государства.