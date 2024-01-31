Эстонский генерал связал проблемы в работе GPS c Россией

Эстонский генерал Херем: сбои в работе GPS в Европе могут быть вызваны Россией

Командующий силами обороны Эстонии Херем допустил, что сбои в работе GPS на востоке Европы могут быть вызваны действиями России, которая «тестирует» свои возможности на фоне риска конфликта с НАТО

Фото: Maciej Luczniewski / zumapress.com / Global Look Press

На востоке Европы фиксируют усиление помех спутниковым навигационным системам, это может быть связано с действиями России, сообщил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает Bloomberg.

«Кто-то вызывает это, и мы думаем, что это Россия. <...> Я думаю, они учатся и тестируют», — сказал Херем. Командующий добавил, что российские средства «определенно сильны» в радиоэлектронной борьбе.

По его словам, такие действия Москвы могут происходить на фоне риска потенциального конфликта с НАТО. После появления свежих разведданных о производстве снарядов и наборе войск в России альянс выпустил серию предупреждений о необходимости готовиться к долгосрочному конфликту, отметил он.

Как пишет Bloomberg, в этом месяце был зафиксирован всплеск помех GPS в регионе «от Финляндии до Польши и Черного моря». В целом сбои участились на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, это вызвало беспокойство авиационных служб.

Встречу по этому вопросу провели представители Агентства авиационной безопасности Европейского союза и Международной ассоциации воздушного транспорта. Как заявил и.о. главы агентства Люк Титгат, наблюдается «резкий рост атак» в области навигационных систем, что угрожает безопасности авиаперевозок. «Нам немедленно необходимо убедиться, что пилоты и экипажи могут идентифицировать риски и знать, как реагировать и безопасно приземлиться», — отметил он.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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На Западе не раз заявляли о фиксации помех GPS из-за России. Например, в Эстонии о них сообщали летом прошлого года. Источником помех там назвали Ленинградскую область, с которой граничит страна. «Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — заявляло эстонское Минобороны.

Финский телеканал Yle сообщал о помехах, мешающих работе метеозондов на границе с Россией, которые возникли после февраля 2022-го.

С 25 по 30 января в трех регионах северо-запада России — Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — ночью отключали интернет стандарта LTE (4G). Министр цифрового развития России Максут Шадаев говорил, что это были «технические мероприятия», а не учения. Он не исключил аналогичных мер для других регионов: пока подобные отключения не планируются, но «вполне возможны».