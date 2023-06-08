Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за глушилок в России

Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России

В Эстонии связали помехи с подавлением сигналов GPS Россией после атак дронов, а их источником назвали Ленинградскую область. В результате пилоты авиакомпаний вынуждены использовать альтернативные методы навигации, пишет агентство

Попытки России подавить сигнал GPS после ряда атак беспилотников вынудили пилотов авиакомпаний, летающих в страны Балтии и Финляндию, прибегнуть к альтернативным методам навигации, сообщает Bloomberg.

В последние дни на большей части территории Эстонии наблюдались перебои в работе GPS, сообщило транспортное ведомство республики в электронном письме. По данным эстонского ведомства по защите прав потребителей, глушилки повлияли на воздушное движение, но не отразились на работе GPS на земле. Источником помех там назвали Ленинградскую область, граничащую с Эстонией.

«Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — говорится в электронном письме Минобороны Эстонии. Глушение сигналов может повлиять на работу GPS в соседних регионах, указали в ведомстве.

В управлении воздушного движения Финляндии заявили в электронном письме, что финские самолеты используют альтернативные системы навигации и что коммерческие полеты не приостанавливались.

В начале мая пользователи жаловались на многочисленные сбои в работе навигаторов в Москве. «Яндекс» объяснял ошибки в определении геопозиции на цифровых картах сбоем в работе GPS. О перебоях сообщал также сервис каршеринга «Ситидрайв». Телеграм-канал Baza тогда писал, что в столице глушат навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца.

Сбои в работе систем геопозиционирования и навигации в центре города начали массово происходить после атаки беспилотников на Кремль. По сообщению пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая резиденцию президента атаковали два дрона. Никто не пострадал, глава государства в момент атаки находился не в Кремле.