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Военная операция на Украине ,  
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Yle сообщил о помехах в GPS у финских метеозондов у границы с Россией

Yle: у границы Финляндии с Россией возникли помехи в GPS для метеозондов
Сюжет
Военная операция на Украине
Метеорологические аэростаты запускают на высоту 15–20 км, для работы им нужны данные GPS. Сигналы о геопозиции с зондов начали пропадать с февраля 2022 года
Фото: Harald Linden / Wikimedia Commons
Фото: Harald Linden / Wikimedia Commons

В Финляндии фиксируют проблемы в работе метеорологических аэростатов вблизи российской границы, сигнал с них о геопозиции ослаб после начала боевых действий на Украине, сообщает финский телеканал Yle.

Зонды запускают из Арктического космического центра в поселке Соданкюля (регион Лапландия на севере страны, граничит с Мурманской областью, от поселка до границы по прямой на восток — примерно 150 км) в 13:30 и 1:30. Они поднимаются на высоту 15–20 км, измеряют там температуру, скорость ветра, давление воздуха, концентрацию озона. Данные позволяют Финскому метеорологическому институту формировать прогнозы погоды.

Для работы аэростатов нужны данные об их местоположении, передаваемые с GPS-локаторов. После февраля 2022 года, в период начала военной операции на Украине, сигнал начал с аэростатов пропадать, Yle связывает это с помехами, которые создает российская сторона.

Сотрудник Центра технологических исследований VTT Марко Хёйхта рассказал, что у Китая был интерес к размещению в Соданкюля собственной наземной спутниковой станции, но такое сотрудничество «похоронили» из соображений безопасности.

Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В северных районах Финляндии вблизи российской границы еще до февраля 2022 года фиксировали сбои в работе GPS, например, такое происходило в 2018 году. Почти в то же время сбои были в Норвегии, там их связывали с действиями российских войск в Арктике во время учений НАТО Trident Juncture.

Bloomberg в июне этого года сообщал, что перебои в работе GPS отмечали в Эстонии. Источником помех там назвали Ленинградскую область, с которой граничит страна. «Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — говорилось в электронном письме эстонского Минобороны.

Сбои в определении геолокации фиксировались в Москве после серии атак беспилотников на столицу. Собеседники РБК связывали их с работой антидроновых систем.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия GPS метеорологи
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Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
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