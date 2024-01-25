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Технологии и медиа ,  
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Второй регион России отключит мобильный интернет LTE на несколько ночей

Новгородское минцифры: мобильный интернет LTE отключат по ночам 25–30 января
Власти Псковской и Новгородской областей анонсировали отключения мобильного интернета LTE в ночное время 25–30 января. Это связано с техническими работами
Фото: Gerald Matzka / dpa / Global Look Press
Фото: Gerald Matzka / dpa / Global Look Press

В Новгородской области 25–30 января с 23:00 до 6:00 не будет работать мобильный интернет LTE из-за технических работ, сообщило министерство цифрового развития региона во «ВКонтакте». Ранее об отключениях объявила соседняя Псковская область.

«Будет отключен мобильный интернет LTE стандарта 4G на всей территории Новгородской области в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Псковский губернатор Михаил Ведерников анонсировал отключения интернета LTE в регионе в тот же период. По его словам, будет работать 3G, но он устарел и есть не на всех территориях. Во время отключения LTE будет сложно вызвать такси и пользоваться банкоматами, предупредил глава региона.

24 января предупреждение об отключении услуг связи на одну ночь опубликовал крупнейший провайдер Крыма «Миранда-медиа». Однако позже компания уточнила, что услуги связи предоставляются в полном объеме, а технические работы периодически проводятся для улучшения качества связи. Из-за публикации об отключении связи «Миранда-медиа» начал служебную проверку, сообщал глава комитета по информполитике госсовета Крыма Иван Манучаров.

 

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Псковская область Новгородская область LTE сотовая связь мобильный интернет
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