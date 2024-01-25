Второй регион России отключит мобильный интернет LTE на несколько ночей
В Новгородской области 25–30 января с 23:00 до 6:00 не будет работать мобильный интернет LTE из-за технических работ, сообщило министерство цифрового развития региона во «ВКонтакте». Ранее об отключениях объявила соседняя Псковская область.
«Будет отключен мобильный интернет LTE стандарта 4G на всей территории Новгородской области в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания», — говорится в сообщении.
Псковский губернатор Михаил Ведерников анонсировал отключения интернета LTE в регионе в тот же период. По его словам, будет работать 3G, но он устарел и есть не на всех территориях. Во время отключения LTE будет сложно вызвать такси и пользоваться банкоматами, предупредил глава региона.
24 января предупреждение об отключении услуг связи на одну ночь опубликовал крупнейший провайдер Крыма «Миранда-медиа». Однако позже компания уточнила, что услуги связи предоставляются в полном объеме, а технические работы периодически проводятся для улучшения качества связи. Из-за публикации об отключении связи «Миранда-медиа» начал служебную проверку, сообщал глава комитета по информполитике госсовета Крыма Иван Манучаров.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы