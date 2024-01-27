Третий регион России предупредил о сбоях в работе мобильного интернета

В Ленинградской области могут возникнуть сбои в работе мобильного интернета из-за технических работ. Об этом сообщил региональный комитет цифрового развития.

В Ленобласти до 30 января с 23:00 до 06:00 под контролем Роскомнадзора будут проводиться технические работы, связанные с настройкой радиочастотного спектра передающего оборудования. «Проведение работ может вызвать некоторые проблемы в работе мобильного интернета всех операторов связи», — предупредил комитет.

Ранее власти соседних с Ленинградской Новгородской и Псковской областей также сообщили о проведении технических работ по перенастройке частот вещания до 30 января с 23:00 до 06:00. В этот период в этих регионах не будет работать мобильный интернет LTE, предупредили псковское министерство цифрового развития и новгородский губернатор Михаил Ведерников.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — написал Ведерников в своем телеграм-канале.