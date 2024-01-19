В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS

На половине территории Польши произошел сбой в работе GPS, сообщает портал Epoznan.pl.

По данным сервиса GPSJAM, сбой был зафиксирован в северной и центральной части Польши. Например, в районе городов Пила и Конин были сильные сбои, а в городе Познань — средние.

Сбой в работе GPS в Польше за текущую неделю происходит во второй раз. Первый раз был 17 января, об этом сообщали Wgospodarce и Radio Zet. Тогда помехи также фиксировались в северной и центральной частях страны, они затронули такие города, как Варшава, Лодзь, Труймясто, Щецин, Белосток и Ольштын.

В ноябре 2023 года финский телеканал Yle передавал, что в Финляндии зафиксировали проблемы в работе метеорологических аэростатов вблизи российской границы. Такие аэростаты запускают из Арктического космического центра в поселке Соданкюля (регион Лапландия на севере страны, граничит с Мурманской областью) на высоту 15–20 км. Для работы аэростатов нужны данные об их местоположении, передаваемые с GPS-локаторов. После февраля 2022 года, в период начала военной операции на Украине, сигнал с аэростатов начал пропадать, Yle связывал это с помехами, которые создает российская сторона.