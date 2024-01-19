 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS

На половине территории Польши произошел сбой GPS

На половине территории Польши произошел сбой в работе GPS, сообщает портал Epoznan.pl.

По данным сервиса GPSJAM, сбой был зафиксирован в северной и центральной части Польши. Например, в районе городов Пила и Конин были сильные сбои, а в городе Познань — средние.

Сбой в работе GPS в Польше за текущую неделю происходит во второй раз. Первый раз был 17 января, об этом сообщали Wgospodarce и Radio Zet. Тогда помехи также фиксировались в северной и центральной частях страны, они затронули такие города, как Варшава, Лодзь, Труймясто, Щецин, Белосток и Ольштын.

Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В ноябре 2023 года финский телеканал Yle передавал, что в Финляндии зафиксировали проблемы в работе метеорологических аэростатов вблизи российской границы. Такие аэростаты запускают из Арктического космического центра в поселке Соданкюля (регион Лапландия на севере страны, граничит с Мурманской областью) на высоту 15–20 км. Для работы аэростатов нужны данные об их местоположении, передаваемые с GPS-локаторов. После февраля 2022 года, в период начала военной операции на Украине, сигнал с аэростатов начал пропадать, Yle связывал это с помехами, которые создает российская сторона.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Как выросли цены на полеты в России. Инфографика
Теги
Польша GPS сбой
Материалы по теме
Yle сообщил о помехах в GPS у финских метеозондов у границы с Россией
Технологии и медиа
Politico сообщила об угрозе для полетов из-за искажения GPS в Израиле
Политика
Авиакомпании исключили угрозу полетам из-за искажения GPS над Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
Экс-командир части получил условный срок по делу о взрыве боеприпасов Общество, 02:21
В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS Общество, 02:17
Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове Политика, 01:45
Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении Политика, 01:20
Конгресс США в очередной раз отсрочил шатдаун Политика, 01:13
США ответили на слова Лаврова об отсутствии требований к Киеву по оружию Политика, 00:59
Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg Бизнес, 00:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg назвал кандидата в генсеки НАТО, способного управлять Трампом Политика, 00:35
Кто из российских спортсменов был отстранен за наркотики Спорт, 00:00
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован Бизнес, 00:00
Минюст признал «нацистской» фразу «Слава Украине» Политика, 18 янв, 23:42
ВОЗ опровергла сообщения о новой пандемии Общество, 18 янв, 23:32
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 18 янв, 23:00
Кличко послал сигнал Германии из-за ситуации на Украине Политика, 18 янв, 22:48