ДСНВ-3 позволяет ограничивать ядерные силы России и оценивать их, это уникальная возможность, заявили в Госдепе. Ведомство отметило, что российские инспекторы могут посещать объекты в США, но Россия на свои объекты не пускает

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США позволяют российской стороне проверять выполнение Вашингтоном Договора о сокращении наступательных вооружений (договор СНВ-3; New Start), говорится в ежегодном отчете Госдепартамента в адрес конгресса, пишут CNN и Financial Times.

«Нет ничего, что мешало бы российским инспекторам приехать в США и провести инспекции», — сказано в документе. Там также подчеркивается, что Вашингтон готов в конструктивному диалогу.

Ведомство отметило, что договор СНВ-3 соответствует интересам нацбезопасности США, поскольку соглашение «продолжает ограничивать российские стратегические ядерные силы и обеспечивает возможности их оценки, которых в противном случае мы бы не имели» (цитата по «РИА Новости»).

В том же документе Госдепартамент обвинил Россию в невыполнении договора со своей стороны, указав, что Москва отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. The Wall Street Journal отмечает, что это первое такое обвинение со стороны США за все время действия договора, заключенного в 2011 году.

«У России есть четкий путь для возвращения к полному соблюдению. Все, что нужно сделать России, — это разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как она это делала в течение многих лет в рамках нового договора о СНВ, и провести заседание Двусторонней консультативной комиссии», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

Высокопоставленный источник WSJ сказал, что США по-прежнему высоко ценят договор, а Госдепартамент видит ясную возможность для его соблюдения всеми сторонами.

Договор СНВ-3 подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Соглашение предусматривало сокращение Москвой и Вашингтоном числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700 единиц. Соглашение первоначально действовало до 5 февраля 2021 года, при президенте Джо Байдене действие пролонгировали до 2026 года.

Конгрессмены-республиканцы в середине января попросили Пентагон, Госдепартамент и Нацразведку США изучить, могла ли приостановка инспекций и консультаций в рамках СНВ-3 привести к существенному нарушению или несоблюдению положений договора со стороны России, писала FT. Вашингтону и НАТО следует указать на нарушения Москвы, если они будут обнаружены, чтобы не допустить «вымогательства» с ее стороны, подчеркнул тогда член палаты представителей Майк Роджерс.

Российский МИД сообщал в мае, что стороны продолжают обсуждать вопросы о выполнении ДСНВ, диалог продолжается. Москва и Вашингтон намеревались провести двустороннюю консультативную комиссию по ДСНВ с 29 ноября по 6 декабря в Каире, но накануне встречи в американском посольстве в Москве сообщили, что переговоры были отложены российской стороной.

В МИДе сочли, что США проявляют на всех направлениях «высочайший уровень токсичности и враждебности» а потому «подобная ситуация не могла не затронуть и сферу контроля над вооружениями». «Нужно иметь очень своеобразную логику, чтобы говорить России о сдержанности, транспарентности и предсказуемости в военных вопросах, одновременно помогая киевскому режиму убивать наших военных», — написала представитель ведомства Мария Захарова. В начале декабря замминистра Сергей Рябков назвал переговоры по этому вопросу находящимися на паузе.