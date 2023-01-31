В Совфеде назвали заявления Госдепа о ракетах «несправедливыми и лживыми»

Константин Косачев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заявление Госдепа США о нарушении Россией договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправдливо, если говорить мягко, и лживо, если называть вещи своими именами», заявил РБК вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, ранее возглавляший комитет по международным делам.

«Потому что первыми обязательства по ДСНВ нарушили американцы, пытаясь создать такие условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены. То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу. Разумеется, для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный в этом договоре, абсолютно сбалансирован и может реализовываться только при взаимном учете потребностей сторон», — сказал Косачев.

Он считает, что в заявлении Госдепа нет «ничего критичного на фоне того, что происходит в российско-американских отношениях».

«Значительно более критичными я бы назвал сюжеты с выходом США из всех остальных договоренностей с Россией и до этого с Советским Союзом по контролю над вооружениями (за последние десятилетия прекратили действие договоры о ПРО, ракетах средней и меньшей дальности и договор по открытому небу. — РБК). Да, действительно, ДСНВ пока, к счастью, сохраняется. Но если и когда он будет разрушен, то это будет совершенно точно не по инициативе и не по вине Российского Федерации. Мы для этого совершенно точно ничего не делаем — мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы он сохранялся и развивался, но на условиях, которые приемлемы для обеих сторон, а не только для США», — заявил Косачев.

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