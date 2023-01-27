Замглавы МИД Рябков рассказал, каких шагов Россия ждет от США

Для возобновления переговоров по контролю над вооружениями США должны пересмотреть политику в отношении России, в том числе в контексте конфликта на Украине, заявил Рябков. Пока Вашингтон настроен «зашкаливающе агрессивно»

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Диалог с США по контролю над вооружениями после начала Россией военной операции на Украине оказался заморожен, для преодоления этой проблемы необходимо снижение конфликтного потенциала, Вашингтон должен пересмотреть свою политику по отношению к Москве, заявил в интервью «Коммерсанту» замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Он выразил уверенность, что в США «прекрасно знают», каких шагов от них ожидают в России для возобновления диалога.

«Для обеспечения долгосрочных и по-настоящему жизнеспособных решений в этой области потребуется выход на понимания с Западом о параметрах и принципах сосуществования, которые обеспечивали бы минимизацию конфликтного потенциала», — сказал Рябков.

Что касается ожиданий относительно предложенных в конце декабря 2021 года договоренностей по гарантиям безопасности для России, дипломат пояснил, что речь прежде всего об отказе США и НАТО от «деструктивного курса на безудержное и вредоносное для нас» освоение постсоветского пространства.

По его словам, Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), как и любые соглашения, должен быть основан на принципах равноправия и «строгого паритета», односторонние уступки в этом случае недопустимы.

Отвечая на вопрос, почему СССР и США могли договариваться о контроле над вооружениями даже в период «холодной войны», Рябков отметил, что «на определенных отрезках было характерно достаточно взвешенное отношение сторон к очевидным «красным линиям» друг друга в области безопасности». При этом сейчас американские власти такой позиции не придерживаются, считает он.

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