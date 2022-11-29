Рябков объяснил отмену встречи по ДСНВ Украиной и позицией США

США не хотели считаться с приоритетами России при подготовке заседания комиссии по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы российского МИД Рябков

На решение отменить заседание комиссии по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) повлияла ситуация вокруг Украины, а также нежелание США при подготовке встрече считаться с приоритетами России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты, но это не произойдет сиюминутно, одномоментно», — добавил он.

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