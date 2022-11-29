Рябков объяснил отмену встречи по ДСНВ Украиной и позицией США
На решение отменить заседание комиссии по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) повлияла ситуация вокруг Украины, а также нежелание США при подготовке встрече считаться с приоритетами России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты, но это не произойдет сиюминутно, одномоментно», — добавил он.
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