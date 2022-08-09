Bloomberg узнал о попытке Абрамовича продать свою долю в Evraz
Российский миллиардер (17-й в рейтинге Forbes с состоянием $6,9 млрд) Роман Абрамович после начала конфликта на Украине пытался продать долю (28,64%) в своем крупнейшем активе — компании Evraz, сообщает Bloomberg.
«[Абрамович] также не может продать свою долю в Evraz, его крупнейшем биржевом активе до конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как он был включен в санкционный список», — говорится в сообщении агентства.
РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.
По данным источников Bloomberg, Абрамович в этом году искал себе новый дом на дубайской Пальме Джумейра (искусственный остров в виде пальмы в акватории Дубая. — РБК), а его самолеты с марта находятся в ОАЭ и России.
Еvraz Group — одна из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира.
Крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, является Абрамович, у которого 28,64%. Также значимые доли в компании принадлежат Александру Абрамову (19,32%), Александру Фролову (9,65%), Геннадию Козовому (5,74%) и Максиму Воробьеву (3,01%).
10 марта Абрамович попал под британские санкции, предполагающие блокировку активов и запрет на въезд в страну. Тогда же Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании сообщило, что временно приостановило листинг Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов.
На этом фоне Evraz заявила, что приостанавливает выделение в отдельную компанию крупнейшего в России производителя угля «Распадскую» (у Evraz 93,24% голосующих акций). В начале апреля стало известно, что она и вовсе отказалась от этого проекта. В Evraz пояснили, что в условиях санкций против России и ответных мер совершение сделки с «Распадской» стало технически невозможным.
В мае Британия ввела санкции против самой группы. «Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России», — заявили в британском МИДе.
Санкции против Абрамовича в середине марта ввел Евросоюз, однако олигарх их оспорил. В своем иске он потребовал внести €1 млн в созданный им после продажи футбольного клуба «Челси» благотворительный фонд. По мнению бизнесмена, ограничения нарушают его основные права, которые ЕС должен защищать, так как он является гражданином Португалии.