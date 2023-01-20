Роднянский рассказал о своей роли в привлечении Абрамовича к переговорам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Рогов сообщил о резком усилении боевых действий в Запорожской области Политика, 15:38
Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили о попытке нападения на дом его родителей Крипто, 15:34
Материнская компания Google сократит 12 тыс. сотрудников Технологии и медиа, 15:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:31
Развожаев назвал украинским фейком сообщения о «скрытой мобилизации» Политика, 15:30
СПБ Биржа с 23 января запустит торги еще 31 иностранным ETF Инвестиции, 15:23
В Ростовской области пассажирский автобус въехал в дерево Общество, 15:19
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 15:19
Путин уволил из Совбеза автора статьи о «ведьмином котле» и хасидах Политика, 15:15
Белгородский губернатор сообщил о пожаре в жилом доме из-за обстрела села Политика, 15:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:58
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:52
Как повысить продажи с помощью лестницы Ханта. Разбираем на примере Pro, 14:49
Роднянский рассказал о своей роли в привлечении Абрамовича к переговорам Политика, 14:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Роднянский рассказал о своей роли в привлечении Абрамовича к переговорам

Александр Роднянский: я предложил позвать Абрамовича на переговоры, у него есть эмпатия
Позвать в переговорщики между Россией и Украиной Романа Абрамовича предложил продюсер Александр Роднянский, рассказал он в интервью *
Александр Роднянский
Александр Роднянский (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией предложил глава Офиса президента Андрей Ермак с подачи продюсера Александра Роднянского (признан в России иноагентом). Об этом рассказал сам Роднянский в интервью Ирине Шихман (также внесена Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube.

По его словам, обсуждать, кто может выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, украинские власти стали еще до начала военной операции.

«Я разговаривал много раз с моими украинскими друзьями и политиками, и они говорили о необходимости найти кого-то, кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют то, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом <...>, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю — Роман Аркадьевич Абрамович», — заявил он.

Роднянский — гражданин Украины, основатель телеканала «1+1». После переезда в Россию возглавил холдинг «СТС Медиа», где продюсировал, в частности, сериалы «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Папины дочки». Продюсер фильмов «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара», президент фестиваля «Кинотавр».

Роднянский высказался против военной операции на Украине, покинул Россию, отменил «Кинотавр» и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

Сына продюсера, тоже Александра Роднянского, в 2019 году назначили главным советником правительства Украины по экономике. 2021 году Роднянский-младший был назначен членом наблюдательного совета государственного украинского Ощадбанка как представитель государства от президента.

По словам Роднянского, первым после начала спецоперации ему позвонил сын. «А вторым позвонил глава офиса президента Ермак. Ни «здрасте», ни «до свидания», а сразу сказал: «Давай с Абрамовичем поговорим». И тогда началась попытка привести к мирному, быстрому решению», — рассказал Роднянский.

Отвечая на вопрос Шихман о том, почему он считает лучшим переговорщиком Абрамовича, Роднянский пояснил, что «у Романа развит тот внутренний механизм, который называется эмпатия». По его словам, он неоднократно видел, как бизнесмен помогал людям в самых разных ситуациях. «У него это есть, он человечный. Для него война не просто неприемлемое продолжение политических противоречий, а это неприемлемо по-человечески, потому что погибают люди», — считает он.

Читайте на РБК Pro
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене
Люди без возраста: 7 привычек, которые помогут замедлить старение
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров. На встрече делегаций в Стамбуле присутствовал в том числе Абрамович. Кремль, комментируя участие Абрамовича, заявил, что тот не является официальным членом делегации, а также отмечал, что бизнесмен был вовлечен в переговорный процесс на начальном этапе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Абрамович «предпринимает искренние усилия», чтобы помочь урегулировать ситуацию на Украине.

В конце марта, после переговоров в Стамбуле, Минобороны России отвело военных из Черниговской и Сумской областей. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса. После событий в Буче (Москва называет их спланированной провокацией) переговоры между Россией и Украиной были заморожены. По словам Роднянского, после событий в Буче «переговоры стали невозможны».

Минобороны России заявляло, что за время, когда город был под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал», а фото мертвых людей в гражданской одежде появились на четвертый день после выхода армии из Бучи.

По словам Роднянского, после этого Украина и Россия проводят переговоры только об обмене пленных, в которых также принимал участие Абрамович.

Официальные Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в срыве диалога. Российская сторона неоднократно отмечала, что готова к переговорам. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил в ноябре, что Киев прервал переговорный процесс «по команде своих западных кураторов». Киев считает, что Москва не ведет переговоры, а ставит ультиматум.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Роднянский Роман Абрамович Военная операция на Украине Андрей Ермак переговоры

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
Материалы по теме
Дуда спрогнозировал окончание конфликта на Украине переговорами
Политика
Полиция Джерси извинилась перед Абрамовичем за обыски
Политика
Турция заявила о более сложной ситуации с переговорами России и Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter