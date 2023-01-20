Александр Роднянский: я предложил позвать Абрамовича на переговоры, у него есть эмпатия

Роднянский рассказал о своей роли в привлечении Абрамовича к переговорам

Позвать в переговорщики между Россией и Украиной Романа Абрамовича предложил продюсер Александр Роднянский, рассказал он в интервью *

Александр Роднянский (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией предложил глава Офиса президента Андрей Ермак с подачи продюсера Александра Роднянского (признан в России иноагентом). Об этом рассказал сам Роднянский в интервью Ирине Шихман (также внесена Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube.

По его словам, обсуждать, кто может выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, украинские власти стали еще до начала военной операции.

«Я разговаривал много раз с моими украинскими друзьями и политиками, и они говорили о необходимости найти кого-то, кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют то, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом <...>, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю — Роман Аркадьевич Абрамович», — заявил он.

Роднянский — гражданин Украины, основатель телеканала «1+1». После переезда в Россию возглавил холдинг «СТС Медиа», где продюсировал, в частности, сериалы «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Папины дочки». Продюсер фильмов «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара», президент фестиваля «Кинотавр». Роднянский высказался против военной операции на Украине, покинул Россию, отменил «Кинотавр» и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн». Сына продюсера, тоже Александра Роднянского, в 2019 году назначили главным советником правительства Украины по экономике. 2021 году Роднянский-младший был назначен членом наблюдательного совета государственного украинского Ощадбанка как представитель государства от президента.

По словам Роднянского, первым после начала спецоперации ему позвонил сын. «А вторым позвонил глава офиса президента Ермак. Ни «здрасте», ни «до свидания», а сразу сказал: «Давай с Абрамовичем поговорим». И тогда началась попытка привести к мирному, быстрому решению», — рассказал Роднянский.

Отвечая на вопрос Шихман о том, почему он считает лучшим переговорщиком Абрамовича, Роднянский пояснил, что «у Романа развит тот внутренний механизм, который называется эмпатия». По его словам, он неоднократно видел, как бизнесмен помогал людям в самых разных ситуациях. «У него это есть, он человечный. Для него война не просто неприемлемое продолжение политических противоречий, а это неприемлемо по-человечески, потому что погибают люди», — считает он.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров. На встрече делегаций в Стамбуле присутствовал в том числе Абрамович. Кремль, комментируя участие Абрамовича, заявил, что тот не является официальным членом делегации, а также отмечал, что бизнесмен был вовлечен в переговорный процесс на начальном этапе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Абрамович «предпринимает искренние усилия», чтобы помочь урегулировать ситуацию на Украине.

В конце марта, после переговоров в Стамбуле, Минобороны России отвело военных из Черниговской и Сумской областей. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса. После событий в Буче (Москва называет их спланированной провокацией) переговоры между Россией и Украиной были заморожены. По словам Роднянского, после событий в Буче «переговоры стали невозможны».

Минобороны России заявляло, что за время, когда город был под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал», а фото мертвых людей в гражданской одежде появились на четвертый день после выхода армии из Бучи.

По словам Роднянского, после этого Украина и Россия проводят переговоры только об обмене пленных, в которых также принимал участие Абрамович.

Официальные Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в срыве диалога. Российская сторона неоднократно отмечала, что готова к переговорам. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил в ноябре, что Киев прервал переговорный процесс «по команде своих западных кураторов». Киев считает, что Москва не ведет переговоры, а ставит ультиматум.