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Война санкций ,  
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Абрамович с партнерами продал британского оператора связи за 85 руб.

Абрамович владел долей в операторе связи вместе с партнерами по «Евразу». Новые владельцы назвали сделку «большим облегчением» для сотрудников. Bloomberg назвал Абрамовича самым обедневшим миллиардером из России за 2022 год
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Британская телекоммуникационная группа Truphone продана бизнесменом Романом Абрамовичем и его партнерами за один фунт стерлингов (85 руб. по курсу ЦБ на 24 января), пишет Financial Times. Покупателем стала TP Global Operations, она принадлежит немецкому бизнесмену Хакан Коч и экс-главе Truphone Пирросу Куссиосу.

«Это большое облегчение, мы наконец-то можем приступить к работе <...>. Это было очень обременительно для сотрудников, не знающих направления развития компании», — сказал Коч.

Он указал, что смена продажа Truphone сама по себе пойдет на пользу компании, поскольку некоторые клиенты ждали ухода из числа владельцев Абрамовича, на которого наложены санкции.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Truphone специализируется на предоставлении мобильной связи и интернета, в том числе через технологию eSIM, которая позволяет подключиться к оператору без необходимости приобретать физическую SIM-карту.

Компания убыточна в течение 15 лет, за 2020 убыток достиг 16 млн фунтов стерлингов, однако в том же году ее оценили в 410 млн фунтов стерлингов.

Абрамович вместе с партнерами — Александром Абрамовым и Александром Фроловым — инвестировали в нее более 300 млн фунтов. В июне прошлого года FT писала, что Абрамовичу принадлежит 23% компании, остальное находилось тогда во владении его партнеров по «Евразу» Абрамова и Фролова.

Новые владельцы оператора связи обязались вложить в компанию до 15 млн фунтов стерлингов в ближайшие годы.

Против Абрамовича с середины марта введены британские и европейские санкции, о начале процесса конфискации его активов объявляли власти Канады. Брюссель назвал бизнесмена «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [российским президентом] Владимиром Путиным», предположив, что именно это помогло ему «сохранить капитал». Абрамович является ключевым акционером горнодобывающей и металлургической компании «Евраз», подчеркивается в документе, там сказано, что эта компания — один из главных налогоплательщиков в стране. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. Вскоре после введения санкций он подал иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение об ограничительных мерах.

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В прошлом году Абрамович перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси», он перешел к консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Четыре суперъяхты миллиардера находятся в Турции с тех пор, как из-за санкций яхты российских предпринимателей стали задерживать по всему миру.

По данным Bloomberg, Абрамович стал самым обедневшим российским миллиардером за прошлый год — его состояние сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд. Согласно рейтингу российских миллиардеров Forbes, Абрамович занимал 17-е место с состоянием $6,9 млрд.

Власти России критиковали санкции против российских бизнесменов, сравнивая заморозку активов с воровством.

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Роман Абрамович Великобритания

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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