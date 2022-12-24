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Абрамович оказался среди инвесторов производителя марихуаны Curaleaf

Bloomberg: Абрамович инвестировал в американского производителя марихуаны Curaleaf
Инвестиции бизнесмена в Curaleaf составили около $225 млн, сообщает Forensic News. По словам предправления компании Бориса Йордана, Абрамович финансировал ее с 2015 по 2017 год
Бизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в крупнейшую американскую компанию по производству марихуаны Curaleaf Holdings Inc. в первые годы ее деятельности. Об этом заявил председатель правления компании Борис Йордан, передает Bloomberg.

«Он одолжил мне и Андрею [Блоху, крупному действующему акционеру Curaleaf] деньги для инвестирования. Все эти средства были давно погашены, еще до военных действий, в конце 2020 или конце 2021 года. Насколько нам известно, у Curaleaf сегодня нет Романа Абрамовича в качестве акционера», — сказал он.

По словам Йордана, бизнесмен финансировал Palliatech (Curaleaf до августа 2018 года работал под названием PalliaTech Inc.) с 2015 по 2017 год.

Ранее Forensic News со ссылкой на документы сообщила, что Абрамович финансировал PalliaTech, а также венчурную компанию Measure 8, которую основал Йордан. По данным издания, инвестиции бизнесмена в Curaleaf составили около $225 млн.

Предправления Curaleaf подчеркнул, что раскрытие информации об инвестициях Абрамовича не должно повлиять на компанию, поскольку он не находится под американскими санкциями.

Штаб-квартира Curaleaf располагается в Массачусетсе. Компания производит марихуану для использования в медицинских целях.

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В 2013 году группа «Спутник» Йордана приобрела за $10 млн 35% акций производителя PalliaTech, а в 2015 году выкупила ее полностью. Йордан в интервью Bloomberg Businessweek рассказал, что он вместе с партнерами вложил $100 млн. Тогда имена партнеров не раскрывались.

В 2018 году компания вышла в Канаде на IPO, тогда же стало известно, что среди основных ее совладельцев — бывший глава «Сибнефти» Андрей Блох, один из давних партнеров Абрамовича. В результате размещения ей удалось привлечь 520 млн канадских долларов (около $400 млн).

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Роман Абрамович марихуана компания Инвестиции
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