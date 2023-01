The Guardian узнал о передаче миллиардов Романа Абрамовича его детям

По подсчетам The Guardian, поправки, внесенные в документы трастов, сделали семерых детей Абрамовича бенефициарами трастов, стоимость активов которых не менее $4 млрд

Роман Абрамович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский миллиардер Роман Абрамович (Bloomberg оценивает его состояние в $7,9 млрд, Forbes — в $8,7 млрд) больше не является конечным бенефициаром десяти трастовых фондов, контролирующих активы стоимостью несколько миллиардов долларов, сообщило британское издание The Guardian.

Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, издание сообщило, что контроль над трастами в 2022 году был передан детям бизнесмена. При этом процесс передачи был запущен в первые дни февраля, за несколько недель до начала Россией специальной военной операции на Украине.

По подсчетам The Guardian, поправки, внесенные тогда в документы трастов, сделали семерых детей Абрамовича бенефициарами трастов, стоимость активов которых не менее $4 млрд. Впрочем, общая сумма может быть и значительно больше. Опрошенные The Guardian эксперты полагают, что изменения могут сорвать попытки властей западных стран заморозить активы, ранее считавшиеся собственностью Абрамовича, внесенного в санкционные списки ЕС, Великобритании и некоторых других стран. Так, в декабре 2022 года власти Канады заявили, что начнут процесс конфискации $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Абрамовичем. Однако вновь всплывшие документы свидетельствуют, что в феврале 2022 года Абрамович перестал быть бенефициаром HF Trust, которому принадлежит Granite Capital, а затем его место заняли дети.

В другом случае дети миллиардера стали бенефициарами траста, владеющего самолетами стоимостью около $400 млн, на которые в середине 2022 года был наложен арест в США. Еще один траст, единственным бенефициаром которого до февраля 2022 года был Роман Абрамович, владеет лондонским особняком стоимостью £90 млн, однако после реорганизации контроль над трастом перешел к детям.

Согласно изученным The Guardian документам, еще в начале 2022 года Абрамович был единственным бенефициаром как минимум 10 трастов, зарегистрированных на Кипре и острове Джерси. Однако 4 февраля в документы трастов начали вноситься изменения, в результате которых доля Абрамовича либо существенно сократилась, либо вовсе была обнулена, а доля его детей выросла в некоторых случаях до 51%, а в других - до 100%.

The Guardian отмечает, что такая реорганизация может существенно затруднить арест и конфискацию активов.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.