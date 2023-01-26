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Военная операция на Украине ,  
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WSJ сообщил о «все более неоднозначном» отношении США к Абрамовичу

США не ввели санкции против Абрамовича, но отношение к нему изменилось. В начале спецоперации на его посредничество и доступ к Владимиру Путину возлагались большие надежды. Но в большинстве своем они не оправдались, пишет WSJ
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Американские чиновники надеялись, что посредничество бизнесмена Романа Абрамовича поможет перейти к содержательным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако теперь они «все более неоднозначно» относятся к миллиардеру, пишет The Wall Street Journal.

«Поскольку конца боям не видно, украинские, американские и европейские официальные лица заявили, что они отказались от ожиданий, что Абрамович может сыграть ключевую роль посредника в диалоге во время войны. После провала мирных переговоров, которые он помог организовать в апреле, Абрамович теперь занимается более узкими сделкам по обмену пленными и вывозу зерна из Украины и аммиака из России», — пишет издание.

Тем не менее, США все еще воздерживаются от того, чтобы вслед за Великобританией, Канадой и Европой ввести санкции против Абрамовича. Украина внесла его в санкционные списки, однако с условием, что санкции не будут действовать до окончания обмена пленными.

«Когда кто-то исчерпал свою эффективность, пришло время применить к нему санкции. Это не бесплатный пропуск на всю жизнь», — сказал изданию бывший американский дипломат Джим Вассерстром

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в дискуссиях между Россией и Украиной Абрамович «может сыграть определенную роль, если возникнет необходимость вмешаться в некоторые вопросы». «Но это не та роль посредника, которая была у него в первых раундах переговорного процесса», — уточнил Подоляк.

Москва уже на протяжении десятилетий использует посредников в своей дипломатии, отметил сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм. «Но неофициальные каналы обычно не является публичными, а Абрамович получил большую огласку», — пояснил он.

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«Несмотря на отсутствие прогресса у Абрамовича в содействии мирному соглашению, ни один российский коллега или дипломат ООН не смог сравниться с ним в области закулисной дипломатии в этом конфликте. Украинские официальные лица недавно заявили, что работают над новой формулой мира, которую они надеются представить в феврале. Абрамович остается посредником, приемлемым для Путина, а также для Украины и ее союзников, заявили люди, близкие к Кремлю», — пишет WSJ.

Как пишет издание, в августе Абрамович был в Саудовской Аравии, где встречался с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы способствовать обмену пленными. Цель, пишет WSJ, состояла в том, чтобы обменять 200 украинцев на 55 россиян и «прокремлевского украинского политика». Также должны речь шла об освобождении граждан США и Великобритании. В следующем месяце, по данным газеты, Абрамович был в Ростове-на-Дону, чтобы лично убедиться в отсутствии проблем с обменом «в последнюю минуту».

По информации газеты, Абрамович регулярно курсирует между Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом. Источники издания рассказали, что после начала спецоперации на Украине Абрамович лично встречался с президентом Владимиром Путиным и несколько раз говорил с ним по телефону. У него также есть прямой выход на главу администрации президента Антона Вайно.

По словам близких к Кремлю и Абрамовичу людей, он передает украинскую точку зрения непосредственно Путину, а затем излагает взгляды Кремля представителям Киева.

При этом мотивация Абрамовича часто вызывает сомнения у многих западных чиновников, которые рассматривают его деятельность как попытку добиться отмены санкций, отмечает WSJ.

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Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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