Генсек НАТО не увидел стремления России к миру на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: мы не видим признаков готовности России к миру на Украине

Военная поддержка Украины странами НАТО сегодня обеспечит мирное соглашение завтра, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. В Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам

Йенс Столтенберг (Фото: Yonhap / Reuters)

Россия намерена продолжать боевые действия на Украине и на Западе не видят стремления Москвы к миру, заявил в ходе визита в Южную Корею генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Никто не может сказать, считает он, когда завершится конфликт на Украине, но, по его мнению, российский президент Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня». «Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру», — заявил Столтенберг.

В НАТО видят обратное, а именно подготовку России к продолжению конфликта, мобилизацию, приобретение нового оружия и наращивание собственного производства, утверждает генсек альянса. «И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину», — сказал Столтенберг.

Говоря о длительности боевых действий на Украине, он заявил, что предстоит долгий путь. Не все, но многие конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров, и, скорее всего, то же будет и в случае с Украиной, но происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя, считает Столтенберг. «Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра», — сказал он.

Российская военная операция продолжается с конца февраля прошлого года. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы со стороны НАТО. США и европейские страны активно оказывают Украине военную помощь, передавая оружие и военную технику, российские власти это критикуют, отмечая, что западная помощь не повлияет на достижение целей операции.

В Кремле прошлым летом заявляли, что Киев может завершить боевые действия «до конца суток», для этого необходимо приказать украинским военным сложить оружие и выполнить требования России. Москва также неоднократно заявляла о готовности вести переговоры, но указывала на отсутствие такой возможности из-за позиции Киева.