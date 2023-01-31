Песков в ответ на слова Порошенко назвал минские соглашения ширмой

Бывшие лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили, что минские соглашения были для них ширмой, чтобы подготовить Киев к силовому решению. Это указывает на то, что Путин «делал все абсолютно правильно», заявил Песков

Петр Порошенко (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Минские соглашения были не чем иным, как ширмой, за которой Украину готовили к силовому решению вопроса по Донбассу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва видела продолжающуюся милитаризацию и подготовку Украины к решению проблем силовыми методами.

«Мы знаем, что и [экс-президент Украины Петр] Порошенко, и [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [экс-президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них минские соглашения были не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину к силовому решению», — отметил Песков.

Он указал, что это лишний раз доказывает, что Путин «делал все абсолютно правильно», приняв решение начать спецоперацию на Украине.

На вопрос, обсуждался ли в течение восьми лет вопрос о военной помощи от России Донбассу, Песков ответил отрицательно. «Нет, этот вопрос не обсуждался», — заверил он.

Ранее Порошенко заявил в документальном фильме «Путин против Запада», что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили Киеву провести ряд реформ и заняться строительством армии и «глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Украина обязывалась принять закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов. Закон об особом статусе Донбасса был принят на Украине в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевался Верховной радой. Однако его вступление в силу связывалось с рядом предварительных условий, включая вывод «незаконных вооруженных формирований».

22 февраля прошлого года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В конце года Олланд признал, что минские соглашения 2014–2015-го дали Украине время укрепить вооруженные силы и «на время остановили наступление россиян». О том же говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.