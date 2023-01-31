Песков в ответ на слова Порошенко назвал минские соглашения ширмой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Текучка кадров стала проблемой. Какой подход позволит ее решить Pro, 13:59
Путин назначил замену уволенному из Совбеза автору слов о «десатанизации» Политика, 13:57
Центробанки в 2022 году купили самый большой объем золота за полвека Инвестиции, 13:57
Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных Политика, 13:53
Песков сообщил о продолжающейся работе над посланием Путина Политика, 13:52
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 13:50
OnlyFans закрыл доступ к сервису для россиян Технологии и медиа, 13:46
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Кремль не подтвердил планы Путина переименовать Волгоград в Сталинград Политика, 13:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:40
ЦБ подтвердил планы давать небольшое плечо новичкам фондового рынка Инвестиции, 13:39
Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума Недвижимость, 13:39
Порошенко рассказал о популярности Путина в Нормандии в 2014 году Политика, 13:36
Кремль обвинил Прибалтику и Польшу в провоцировании роста конфронтации Политика, 13:36
Заместитель Лаврова второй раз за два дня встретился с новым послом США Политика, 13:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков в ответ на слова Порошенко назвал минские соглашения ширмой

Дмитрий Песков назвал минские соглашения ширмой в ответ на слова Петра Порошенко
Бывшие лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили, что минские соглашения были для них ширмой, чтобы подготовить Киев к силовому решению. Это указывает на то, что Путин «делал все абсолютно правильно», заявил Песков
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Минские соглашения были не чем иным, как ширмой, за которой Украину готовили к силовому решению вопроса по Донбассу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва видела продолжающуюся милитаризацию и подготовку Украины к решению проблем силовыми методами.

«Мы знаем, что и [экс-президент Украины Петр] Порошенко, и [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [экс-президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них минские соглашения были не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину к силовому решению», — отметил Песков.

Он указал, что это лишний раз доказывает, что Путин «делал все абсолютно правильно», приняв решение начать спецоперацию на Украине.

На вопрос, обсуждался ли в течение восьми лет вопрос о военной помощи от России Донбассу, Песков ответил отрицательно. «Нет, этот вопрос не обсуждался», — заверил он.

Ранее Порошенко заявил в документальном фильме «Путин против Запада», что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили Киеву провести ряд реформ и заняться строительством армии и «глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Главный секрет переговоров, который вам никто не откроет
Борьба за чистоту: чем Запад собирается заменить нефть и газ из России
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Украина обязывалась принять закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов.

Закон об особом статусе Донбасса был принят на Украине в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевался Верховной радой. Однако его вступление в силу связывалось с рядом предварительных условий, включая вывод «незаконных вооруженных формирований».

22 февраля прошлого года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В конце года Олланд признал, что минские соглашения 2014–2015-го дали Украине время укрепить вооруженные силы и «на время остановили наступление россиян». О том же говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Дмитрий Песков Петр Порошенко Минские соглашения Украина
Материалы по теме
Порошенко объяснил значение минских соглашений для Украины
Политика
Глава МИД Украины призвал избежать «минскинга» в переговорах с Россией
Политика
Олланд заявил, что минские соглашения позволили укрепить ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter