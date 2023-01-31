В Минпросвещения назвали срок запуска учебника истории со спецоперацией

Минпросвещения: учебник по истории с темой спецоперации начнут внедрять с 2024 года

Сначала новый учебник по истории нужно апробировать, а потом доработать, сообщило Минпросвещения. Массово использовать его в школах ведомство рассчитывает с 2024 года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый учебник по истории с разделом о специальной военной операции на Украине массово будет использоваться в школах с 2024/25 учебного года, сообщила ТАСС пресс-служба Минпросвещения.

Согласно сообщению, учебник в 2023/24 учебном году пройдет обязательную апробацию. «Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку, о массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года», — сообщила пресс-служба.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории для старших классов, в котором осветят тему спецоперации, будет готов в марте, и даже выразил надежду, что его начнут использовать уже в этом году.

Поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, которые подразумевают изучение присоединения Крыма и спецоперации на Украине, Минпросвещения подготовило в прошлом июне. До этого в курс новейшей истории решили включить признание Донецкой и Луганской народных республик.

В сентябре Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были унифицировать. Позднее документ подписал президент Владимир Путин. До вступления в силу закона школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и на ФГОС. Единые программы разрабатывает Минпросвещения. Школы должны будут перейти на них до 1 сентября текущего года.

В декабре Кравцов сообщил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Еще раньше член научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков рассказал, что в школьных изданиях под редакцией председателя Российского военно-исторического общества будут содержаться темы, касающиеся «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева. По его словам, туда войдут подробности об участниках боевых действий. В числе таких участников Мягков назвал погибших, в частности офицера, уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова, командира реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР Ольгу Качуру и командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жогу. Всем им присвоено звание Герояи России посмертно. В учебник также попадет командир батальона «Сомали» из ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, убитый в феврале 2017 года в Макеевке. По утверждению властей ЛНР, организатором убийства была контрразведка Службы безопасности Украины, а исполнителями — бойцы 8-го полка спецназа, который дислоцируется в Хмельницком, на западе Украины.