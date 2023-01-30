Министр допустил внедрение учебников с темой спецоперации в 2023 году

Министр Кравцов: учебники с темой спецоперации могут появиться в следующем учебном году

Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Учебник истории для старших классов, в который включат тему специальной военной операции на Украине, уже разрабатывается и будет готов в марте, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на лекции в Московском государственном областном педагогическом университете. Трансляция доступна на странице Минпросвещения во «ВКонтакте».

Глава Минпросвещения выразил надежду, что в школах учебник начнет использоваться в следующем учебном году. По его словам, в книге будут «подробно изложены» причины, цели и задачи военной операции.

В июне прошлого года Минпросвещения подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, согласно которому школьники в программе по истории будут изучать специальную военную операцию. До этого в курс новейшей истории решили включить признание Донецкой и Луганской народных республик.

В конце ноября научный директор Российского военно-исторического общества, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков заявил, что в школьные учебники под редакцией помощника президента и председателя РВИО Владимира Мединского войдут темы, касающиеся «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе российской военной операции, боевых действий в Донбассе.