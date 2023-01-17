Курс про историю российской государственности появится в вузах с сентября

Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября

Фото: Роман Пименов / ТАСС

В российских вузах введут новый курс российской истории, предназначенный для студентов неисторических специальностей. Об этом замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил ТАСС.

«Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен», — сказал Могилевский.

Он добавил, что для введения нового курса необходимо поручение президента Владимира Путина. «Сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса», — отметил Могилевский.

О том, что в российских вузах будет введен масштабный учебный курс «Основы и принципы российской государственности», писал «Коммерсантъ» в ноябре. Его введут для «расставления мировоззренческих аспектов студентов», писала газета. Он станет обязательным для всех студентов, а уже к январю 2023 года будут созданы «федеральные центры подготовки преподавателей», разработаны учебно-методические материалы курса. Первая версия «Основ» должна быть подготовлена к февралю—марту 2023 года, указывала газета.

В октябре пресс-служба ведомства сообщала, что минимальное время изучения истории России в вузах страны будет увеличено до 144 академических часов для студентов всех направлений. Это нововведение было разработано в рамках реализации концепции патриотического воспитания молодежи. Приказ вступит в силу с нового учебного года.

В июне Минпросвещения подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт, согласно которому школьники будут изучать специальную военную операцию на Украине в программе по истории.