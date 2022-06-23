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Военная операция на Украине ,  
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В школьный курс истории предложили включить военную операцию на Украине

Минпросвещения предложило добавить в школьный курс истории спецоперацию на Украине
В поправках к ФГОС в перечне требуемых от школьников знаний указаны спецоперация и «воссоединение» Крыма и Севастополя с Россией. В ранее опубликованной примерной программе по истории предложили изучать признание ДНР и ЛНР
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минпросвещения подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, согласно которому школьники в программе по истории будут изучать специальную военную операцию на Украине, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа министерства говорится, что требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны, среди прочего, отражать:

  • понимание значимости России в мировых политических и социально-‎экономических процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;
  • умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;
  • понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине
    ‎и других важнейших событий ХХ — начала XXI в.;
  • особенности развития культуры народов СССР (России).

20 июня стало известно, что в школьный курс новейшей истории России для девятого класса решили включить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это событие появилось в примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в новейшую историю России», опубликованной на сайте Института стратегии развития образования (его учредитель — Минпросвещения).

Еще в феврале издательство «Просвещение» заявило, что внесет признание Россией ДНР и ЛНР в школьные учебники, поскольку «значимые исторические события всегда находят отражение в учебных изданиях».

Кравцов опроверг введение уроков истории в школе с первого класса
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Сергей Кравцов

В июне министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планах ввести дополнительный курс по истории в школах для старших классов, чтобы школьники еще раз проходили всю историю страны. По его словам, это позволило бы обсудить со старшеклассниками «значимые исторические события» и сформировать у учеников грамотную картину мировоззрения. Министр выразил уверенность, что в этот курс войдут и «воссоединение» Крыма и Севастополя с Россией, и «сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны».

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В марте для столичных учителей прошла специальная онлайн-встреча с официальным представителем МИДа Марией Захаровой, в ходе которой дипломат, по словам педагогов, представила видение властей на специальную военную операцию на Украине. Кроме того, учителям предлагались ответы на популярные вопросы школьников касательно операции: «зачем Россия напала на Украину», «что говорить ученикам об экономическом состоянии России», «когда кончится военная операция». Захарова также дала педагогам ретроспективу событий на Украине, начиная с 2014 года.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
история Минпросвещения учебники Военная операция на Украине

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