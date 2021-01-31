Новая акция в поддержку Навального. Главное

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Курс доллара на 30 января USD ЦБ: 76,25 (+0,07)

Курс евро на 30 января EUR ЦБ: 92,3 (+0,17)

Протесты в Москве у Ленинградского и Ярославского вокзалов. Видео

Россиянин занял третье место по итогам лыжного марафона «Марчалонга»

В Москве задержали Юлию Навальную

Путешествие из Москвы в Петербург по скоростной магистрали М11

Болельщик «Коринтианса» погиб в драке после финала Кубка Либертадорес

В Самаре акция в поддержку Навального завершилась задержаниями

СМИ назвали сумму самого крупного спортивного контракта в истории

На площади трех вокзалов в Москве произошли стычки протестующих и ОМОНа

Сборная России заняла третье место в гонке чемпионата Европы по биатлону

В Москве задержали более сотни участников акции оппозиции

Amazon, ММК, Spotify, «Северсталь»: за чьими отчетами следить на неделе

Испания выдала России обвиняемого в неуплате ₽3 млрд налогов бизнесмена

Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис

Правозащитники сообщили о 1,5 тыс. задержанных на протестах в России