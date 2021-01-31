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Отравление Навального ,  
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Новая акция в поддержку Навального. Главное

Прошлые несанкционированные акции обернулись рекордными задержаниями, возбуждено больше 20 уголовных дел. Главное — в материале РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Главное к 14:00 мск

  • В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны больше 300 человек. МВД ранее насчитало 300 участников несанкционированной акции. Задержания продолжаются.
  • В Москве закрыты 10 станций метро, в Санкт-Петербурге — три.
  • Всего по стране задержаны больше 1,5 тыс. человек. Больше всего задержаний, помимо Москвы, — во Красноярске (147) и Владивостоке (117).

Что происходит в Москве

  • Корреспонденты РБК сообщают о задержаниях у станции метро «Сухаревская». Точное количество протестующих оценить сложно, так как группы людей находятся в разных местах. Власти Москвы оценили количество участников в около 300 человек.
  • Позже начались задержания у Комсомольской площади. Там произошла стычка протестующих с силовиками, передал корреспондент РБК. Полиция приступила к зачистке площади трех вокзалов. Задержания также начались в Орликовом переулке.
  • Колонна протестующих направилась к «Сокольникам». В той стороне находится СИЗО «Матросская тишина», где содержится Алексей Навальный.
  • Среди задержанных оказался журналист и председатель комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ Николай Сванидзе, позже его отпустили.

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  • В воскресенье закрыты 10 станций метро, в том числе «Лубянка», «Китай-Город» и «Театральная». Поезда проезжают их без остановки. По требованию полиции днем закрыли станции метро «Сухаревская», «Красные ворота» и «Сокольники». Также закрыли подходы к Площади трех вокзалов.
  • «До особого распоряжения полиции» перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Солянка.
  • Перекрыта Пушкинская площадь. На Чистых прудах у людей проверяют сумки и документы.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

  • Через кордон на Большой Дмитровке пропускают только работающих в этом районе людей и журналистов с редакционными заданиями. А для прохода в сторону Трубной по бульварам требуют редзадание, удостоверение и жилетки.
  • На нескольких улицах запрещена парковка. Это Моховая, Охотный ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Новая площадь, Москворецкая и Кремлевская набережные.
  • Власти Москвы рекомендовали закрыть часть магазинов и заведений общепита в центре города 31 января. С 9:00 до 23:00 в центре запретили продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.

  • В Москве возбудили новое уголовное дело — по ст. 280 о публичных призывах к экстремистской деятельности. Задержан 34-летний москвич за призывы выйти на акцию 31 января. В полиции сообщили, что он дал признательные показания.
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Что происходит в Санкт-Петербурге

  • Около 12:30 на Пионерской площади начались столкновения участников несанкционированной акции с ОМОНом, передал корреспондент РБК. После этого протестующие решили уйти с площади в другие районы. В центре города массовые задержания.

  • На Сенную площадь для разгона стянуты силовики. Там проходят массовые задержания, сообщает корреспондент РБК.

  • Подходы к Невскому проспекту перекрыли грузовиками коммунальных служб и ограждениями.

Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Как сообщает корреспондент РБК, в центр города не пропускают автомобили.
  • «Фонтанка» сообщает, что подойти к Зимнему дворцу могут пройти лишь те, у кого есть билет в Эрмитаж.
  • По данным «ОВД-Инфо» на 14:00, задержаны около ста человек.
  • Среди задержанных на акции — рэпер Оксимирон.

Митинги в других городах

  • К 14:00 мск, по данным «ОВД-Инфо», в городах России были задержаны уже более 1,5 тыс. человек. Не считая Москвы, лидирует по задержаниям Красноярск — больше 140 человек.
  • Во Владивостоке больше ста участников несанкционированной акции дошли до набережной Спортивной гавани и устроили хоровод на льду.

Фото:NewsVL.ru Фото:Юрий Смитюк / ТАСС Фото:Виталий Аньков / РИА Новости Фото:Юрий Смитюк / ТАСС Фото:Юрий Смитюк / ТАСС Фото:NewsVL.ru Фото:dvhab.ru Фото:dvhab.ru Фото:Вадим Скрябин / ТАСС Фото:Иван Барков / ТАСС
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

  • В Петропавловске-Камчатском вышла несколько десятков человек. Полиция оценила число участников в 30 человек. По данным «ОВД-Инфо», задержаны восемь человек.
  • В Омске, где протестующие собрались на Ленинградской площади, полицейские задержали представителей штаба Навального — Ольгу Картавцеву и Даниила Чебыкина.
  • В Екатеринбурге, по данным областного ГУ МВД, на акцию вышли 2,3 тыс. человек. По оценкам СМИ — 7 тыс. человек. В городе задержаны больше 20 человек.
  • В Новосибирске, по данным СМИ, вышли 5 тыс. человек. Местные издания отмечают, что участников больше, чем неделю назад. В городе задержаны около 100 человек.

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Никита Грачев Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Максим Киселев / ТАСС Фото:Андрей Самсонов / ТАСС Фото:Андрей Самсонов / ТАСС Фото:Андрей Самсонов / ТАСС
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

  • В Самаре, по оценкам СМИ, к КРЦ «Звезда» неподалеку от набережной вышли от 150 до 200 человек. Полиция задержала всех участников несанкционированной акции. Полиция переписала данные всех журналистов, присутствовавших на месте.

Чем закончились прошлые акции

  • Несанкционированные акции 23 января прошли во многих городах. Всего по стране задержаны более 4 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», задержания из-за акций были в более чем 120 населенных пунктах.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

  • В Москве и Санкт-Петербурге на акциях протеста произошли столкновения с ОМОНом.
  • В районе Цветного бульвара произошло нападение на служебную машину ФСБ. Подозреваемым по делу об инциденте проходит тиктокер Константин Лакеев (Костя Киевский). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в результате произошедшего водитель автомобиля лишился глаза.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Акция 23 января в Москве стала рекордной по числу задержаний — более 1500 человек, по данным правозащитников.

  • В суды Москвы за прошедшую неделю поступило более 1600 дел об административных правонарушениях.
  • Следственный комитет и МВД возбудили больше 20 уголовных дел по разным статьям, в том числе о насилии в отношении полицейских и о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

  • В рамках «санитарного» дела 27 января прошли обыски в квартирах Навального и его соратников. Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алехину, Анастасию Васильеву и Олега Степнова поместили под домашний арест, они проходят подозреваемыми.
  • Против соратника Навального Леонида Волкова возбуждено дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

  • 30 января полиция задержала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему вменяют повторное нарушение законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Позже его отпустили под обязательство о явке.
  • Соцсети Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» оштрафуют по ст. 13.41 КоАП. Роскомнадзор насчитал, что суммарно они не удалили 170 постов с призывами к несанкционированным акциям. Штрафы для юрлиц по этой статье составляют от 800 тыс. руб. до 4 млн руб.
  • Управление собственной безопасности (УСБ) столичного МВД приступило к опросу граждан, которые пожаловались на травмы, полученные от сотрудников полиции. Правозащитники отмечают, что такое происходит впервые.

Арест Навального

  • 28 января Московский областной суд признал законным арест Навального. Его взяли под стражу 18 января решением Химкинского суда, заседание тогда прошло в здании второго отдела полиции по городу Химки.
  • Навального задержали 17 января в Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где он лечился от последствий отравления.

Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

  • 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство ссылается на то, что он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию во время испытательного срока.
Авторы
Анастасия Антипова, Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина, Александр Атасунцев
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