Отравление Навального , 31 янв, 13:28
0
Новая акция в поддержку Навального. Главное
Прошлые несанкционированные акции обернулись рекордными задержаниями, возбуждено больше 20 уголовных дел. Главное — в материале РБК
Главное к 14:00 мск
- В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны больше 300 человек. МВД ранее насчитало 300 участников несанкционированной акции. Задержания продолжаются.
- В Москве закрыты 10 станций метро, в Санкт-Петербурге — три.
- Всего по стране задержаны больше 1,5 тыс. человек. Больше всего задержаний, помимо Москвы, — во Красноярске (147) и Владивостоке (117).
Что происходит в Москве
- Корреспонденты РБК сообщают о задержаниях у станции метро «Сухаревская». Точное количество протестующих оценить сложно, так как группы людей находятся в разных местах. Власти Москвы оценили количество участников в около 300 человек.
- Позже начались задержания у Комсомольской площади. Там произошла стычка протестующих с силовиками, передал корреспондент РБК. Полиция приступила к зачистке площади трех вокзалов. Задержания также начались в Орликовом переулке.
- Колонна протестующих направилась к «Сокольникам». В той стороне находится СИЗО «Матросская тишина», где содержится Алексей Навальный.
- Среди задержанных оказался журналист и председатель комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ Николай Сванидзе, позже его отпустили.
- В воскресенье закрыты 10 станций метро, в том числе «Лубянка», «Китай-Город» и «Театральная». Поезда проезжают их без остановки. По требованию полиции днем закрыли станции метро «Сухаревская», «Красные ворота» и «Сокольники». Также закрыли подходы к Площади трех вокзалов.
- «До особого распоряжения полиции» перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Солянка.
- Перекрыта Пушкинская площадь. На Чистых прудах у людей проверяют сумки и документы.