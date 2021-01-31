Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж

В Москве и Петербурге перед несанкционированными акциями сторонников Алексея Навального масштабные перекрытия. На улицах выставлены кордоны полиции и ОМОНа. Уже есть первые задержания. Подробности — в фоторепортаже РБК