Политика ,
31 янв, 11:32
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Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж
В Москве и Петербурге перед несанкционированными акциями сторонников Алексея Навального масштабные перекрытия. На улицах выставлены кордоны полиции и ОМОНа. Уже есть первые задержания. Подробности — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК