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EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
В Петербурге на митинге произошли столкновения протестующих с ОМОНом Политика, 12:54 Стычки протестующих с полицией в Петербурге. Видео Политика, 12:50 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 12:46 Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж Политика, 12:44  В Москве после начала протестов закрыли еще две станции метро Политика, 12:36 Как выглядели перекрытые перед началом митинга улицы в Петербурге. Видео Политика, 12:30 Власти Москвы насчитали 300 человек на акции протеста Политика, 12:29 В Москве задержали Николая Сванидзе Общество, 12:27 Как выглядят улицы Москвы перед началом протестов. Видео Политика, 12:12 ВТБ допустил получение доли в «Первом канале» за часть долгов по кредиту Бизнес, 12:07 Малкин обошел Ягра по количеству набранных очков за «Питтсбург» Спорт, 12:07 Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей Pro, 12:03 В Москве задержали несколько десятков участников акции оппозиции Политика, 11:58 Как умная бытовая техника избавила нас от катастроф РБК Стиль и LG ThinQ, 11:58
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Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж

В Москве и Петербурге перед несанкционированными акциями сторонников Алексея Навального масштабные перекрытия. На улицах выставлены кордоны полиции и ОМОНа. Уже есть первые задержания. Подробности — в фоторепортаже РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК
мультимедиа Алексей Навальный митинг задержания
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