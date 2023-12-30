Захарова ответила на планы Украины выдвинуть России ультиматум

Подоляк заявил, что Киев не будет вести с Москвой переговоры «в классическом смысле», а предъявит ей «ультимативные требования». Захарова ответила на это, что Россия не подчиняется шантажу

Мария Захарова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала намерения властей Украины выдвинуть Москве ультиматум.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей», — написала она.

Днем 30 декабря советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире проекта «VIP с Натальей Мосейчук», что Киев не собирается вести с Москвой переговоры «в классическом смысле», а предъявит ей «ультимативные требования, сразу на наивысшем уровне».

Президент России Владимир Путин ранее не раз говорил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете (был принят после того, как Россия присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области). Вместе с тем он подчеркивал, что Россия готова к переговорам только с учетом своих интересов. Среди условий для их начала МИД называл признание «новых территориальных реалий», прекращение поставок Киеву вооружений и подтверждение нейтрального статуса Украины.

Власти Украины перед началом переговоров требуют возвращения границ 1991 года, вывода российских войск и документальной фиксации завершения конфликта — эти и другие условия перечислены в украинской «формуле мира». Москва, как и Киев, считает неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия.

Перейти от боевых действий к дипломатии призывают власти Италии. Французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоры» Москвы и Киева. В США считают, что они должны пройти на выгодных для Украины условиях.