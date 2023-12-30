Bloomberg предсказал рост экспорта российского дизеля на 18% в январе
Погрузки дизельного топлива с российских портов в Черном и Балтийском морях в январе вырастут до 3,39 млн т, что примерно на 18% больше, чем страна экспортировала за первые 28 дней декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты Kpler.
Это соответствует примерно 817 тыс. барр. в сутки и является одним из самых высоких показателей с 2020 года — больше было только в марте 2023, тогда Россия экспортировала около 873 тыс. барр. в сутки.
Как отмечает Bloomberg, рост экспорта происходит по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы увеличивают скорость переработки. Так, за первые 20 дней декабря переработка сырой нефти составляла в среднем около 5,57 млн барр. в сутки, что почти на 60тыс. барр. больше, чем в ноябре, когда закончился запланированный сезон технического обслуживания.
Агентство пишет, что данные Kpler показывают только предполагаемые поставки дизельного топлива в три порта по трубопроводам, при этом дополнительные объемы также могут быть отправлены по железной дороге.
В феврале страны ЕС, G7 и Австралия согласовали предельную цену в $100 для дизельного топлива и $45 для мазута. Президент Владимир Путин в ответ запретил поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Несмотря на это, с весны этого года в России началось ускорение роста цен на бензин и дизтопливо. Это произошло после того как в конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить компенсационные бюджетные выплаты за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливный демпфер). В сокращенном виде они действовали только в сентябре, однако уже к концу месяца правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля, который позже неоднократно ослаблялся (также для бензина и летнего дизтоплива).
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6 октября власти отменили ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают топливо, ввели заградительную пошлину 50 тыс. руб. за т. Кроме того, правительство восстановило топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам.
Декабрь должен был стать первым месяцем в четвертом квартале, когда производство дизельного топлива не будут сдерживать ограничения, а ожидаемая доля в общем выпуске нефтепродуктов в России восстановится до 33% (в октябре показатель упал до 13-месячного минимума в 30%), а показатели чистого производства вернутся к 1,9 млн б/с, говорил РБК старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона.
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