Производство дизтоплива в ноябре восстановилось слабее ожидаемого

Производство дизтоплива в ноябре, несмотря на частичное смягчение запрета на его экспорт, восстановилось ниже ожидаемого уровня, полагают в Kpler. В декабре ситуация на рынке дизеля может улучшиться

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Последствия сентябрьского запрета на экспорт дизельного топлива из России по-прежнему ощущаются во всей российской нефтяной отрасли, рассказал РБК Виктор Катона, старший аналитик Kpler по рынкам нефти. По его подсчетам, в отсутствие ограничительных мер в ноябре производство дизтоплива могло бы восстановиться к летнему уровню до 1,85–1,9 млн барр. в сутки (б/с), но удалось достичь только 1,8 млн б/с (в среднем 242 тыс. т в день).

Существенным последствием запрета на экспорт дизтоплива, по подсчетам Kpler, стало падение его производства в октябре примерно с 1,7 млн до 1,65 млн б/с, минимального уровня за 2023 год. Многие нефтеперерабатывающие заводы снизили производство дизеля, так как он был не нужен в прежних объемах в условиях потери экспортных рынков, и направили освободившиеся мощности на выпуск мазута.

Ускорение роста цен на бензин началось в мае—июне (на дизтопливо — в августе), после того как в конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить компенсационные бюджетные выплаты за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливный демпфер). В сокращенном виде они действовали только в сентябре. Во время кризиса правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля, который позже неоднократно ослаблялся (также для бензина и летнего дизтоплива). Единственной категорией продукции, которая остается закрытой для экспортных рынков, — это зимнее дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), отмечают в Kpler.

Декабрь станет первым месяцем в четвертом квартале, когда производство дизельного топлива не будут сдерживать ограничения, а ожидаемая доля в общем выпуске нефтепродуктов в России восстановится до 33% (в октябре показатель упал до 13-месячного минимума в 30%), а показатели чистого производства вернутся к 1,9 млн б/с, прогнозирует Катона. Этому тренду, по его мнению, еще больше будет способствовать снижение производства авиатоплива, которое показало самый слабый ноябрьский результат за всю историю после пандемии, даже более слабый, чем в ноябре 2020 года, всего лишь 195 тыс. б/с. По сравнению с пиковыми уровнями спроса на авиатопливо в летние месяцы результат прошлого месяца на треть ниже, чем в августе.

Несмотря на то что на мировых рынках авиатопливо сейчас выгодно продавать, это, по мнению аналитика, не повлияет на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые стремятся освоиться на рынках дизельного топлива. Также, по данным Kpler, хотя и производство авиатоплива для реактивных двигателей падало три месяца подряд, его экспорт в ноябре был вторым по величине за всю историю — из Усть-Луги и Высоцка отправилось четыре танкера общим объемом 63 тыс. б/с (рекорд в апреле 2019 года составлял 68 тыс. б/с).

В пресс-службе Минэнерго отметили, что в ноябре 2023 года производство моторных топлив выше уровня ноября 2022 года. «В настоящее время все заводы работают в штатном режиме, объемы топлива производятся в достаточном количестве для удовлетворения всех групп потребителей», подчеркнули в ведомстве.

РБК отправил запрос в пресс-службы «Газпром нефти», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

На фоне восстановления с октября механизма демпфера в полном объеме осенний дефицит топлива сменился зимним переизбытком предложения, отметили в Kpler. В сентябре цены на АИ-95 достигли пика в 76,876 тыс. руб. за тонну, и с того времени они существенно упали — на 39,3%, до примерно 46,668 тыс. руб. за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Одновременное снижение цен на бензин в Европе ограничивает рост маржи российских нефтеперерабатывающих заводов за счет демпфирующего механизма, что потенциально побудит некоторых увеличить экспорт в ближайшие недели, прогнозирует Катона.

Оптовые цены на зимнее дизтопливо из-за сохранения запрета на экспорт продолжают колебаться на относительно высоком уровне, не ниже 68 тыс. руб. за т. В целом эффект обесценивания на рынке средних дистиллятов был не таким значительным, как это было в случае падения цен на бензин, объяснил Катона. Цены на межсезонное дизтопливо с пиковых 64,704 тыс. руб. за тонну 9 октября снизились только на 16,2%, до 54,240 тыс. руб. за тонну 12 декабря, а на летнее — с пика 19 сентября 75,036 тыс. руб. за тонну на 26,7%, до 55,006 тыс. руб. за тонну.