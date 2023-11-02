Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель

Путин поручил правительству стабилизировать цены на бензин и дизель

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, сообщает пресс-служба Кремля.

«При участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — говорится в поручении президента по итогам совещания, прошедшего в сентябре.

Кроме того, президент поручил правительству заняться вопросом обеспечения российских производителей сельхозпродукции топливом «в достаточном объеме».

Правительство должно представить соответствующий доклад до 10 ноября и 8 декабря.

В октябре Путин заявил, что правительство предприняло ряд мер для борьбы с резким ростом цен на бензин и дизель. При этом президент призвал кабмин превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке и действовать «более оперативно».

Кроме того, Путин попросил российский ТЭК генерировать максимальную добавленную стоимость продукции и развивать глубокую переработку нефти и газа, а также увеличить объем и долю выпуска российского оборудования и вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров.

Ранее, 21 сентября, правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения не касались стран — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.