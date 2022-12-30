Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу»

Вероятность случайного падения в Белоруссии ракеты С-300 «крайне мала», считает госсекретарь Совбеза республики. Украина ранее выразила готовность расследовать инцидент

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает маловероятным случайное падение ракеты С-300, выпущенной со стороны Украины. Об этом он сказал агентству «Sputnik-Беларусь».

Вольфович обвинил Киев в стремлении «спровоцировать региональный конфликт», по его мнению, с этим связано падение ракеты. «Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — заявил госсекретарь.

По данным Минобороны республики, ракета С-300, выпущенная со стороны Украины, была сбита белорусской ПВО утром 29 декабря, она упала в Брестской области. В ведомстве сообщили, что ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

В этот день российские военные, как отчиталось Минобороны России, нанесли «массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины»; украинские власти сообщали о работе систем противовоздушной обороны и серии взрывов в крупных городах.

В Минске заявили, что рассматривают две версии падения ракеты: непреднамеренный пуск «ввиду низкой обученности расчета или неисправности» и преднамеренная провокация украинских военных. В Киеве не исключили, что ракета могла попасть на территорию Белоруссии из-за «интенсивной работы ПВО». Украинская сторона выразила готовность расследовать инцидент и пригласить для этого экспертов из стран, никаким образом не оказывающих поддержку России.