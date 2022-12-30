Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА 16:43
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 16:35
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:35
Начать новую жизнь с 1 января. 10 книг, которые в этом помогут Life, 16:34
Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране Общество, 16:33
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году Общество, 16:22
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 16:20
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Жители Приморья увидели запуск южнокорейской ракеты. Видео Политика, 16:11
Волож не останется внешним консультантом «Яндекса» Бизнес, 16:06
В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК Политика, 16:06
Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу» Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО Политика, 15:56
Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации» Политика, 15:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу»

Власти Белоруссии назвали маловероятным случайное падение в стране ракеты С-300
Вероятность случайного падения в Белоруссии ракеты С-300 «крайне мала», считает госсекретарь Совбеза республики. Украина ранее выразила готовность расследовать инцидент
Фото: БелТА / ТАСС
Фото: БелТА / ТАСС

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает маловероятным случайное падение ракеты С-300, выпущенной со стороны Украины. Об этом он сказал агентству «Sputnik-Беларусь».

Вольфович обвинил Киев в стремлении «спровоцировать региональный конфликт», по его мнению, с этим связано падение ракеты. «Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — заявил госсекретарь.

По данным Минобороны республики, ракета С-300, выпущенная со стороны Украины, была сбита белорусской ПВО утром 29 декабря, она упала в Брестской области. В ведомстве сообщили, что ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

В этот день российские военные, как отчиталось Минобороны России, нанесли «массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины»; украинские власти сообщали о работе систем противовоздушной обороны и серии взрывов в крупных городах.

В Минске заявили, что рассматривают две версии падения ракеты: непреднамеренный пуск «ввиду низкой обученности расчета или неисправности» и преднамеренная провокация украинских военных. В Киеве не исключили, что ракета могла попасть на территорию Белоруссии из-за «интенсивной работы ПВО». Украинская сторона выразила готовность расследовать инцидент и пригласить для этого экспертов из стран, никаким образом не оказывающих поддержку России.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ракета Белоруссия Совет Безопасности Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минск не исключил провокацию в падении ракеты с Украины
Политика
Командир дивизиона рассказал подробности о сбитой в Белоруссии ракете
Политика
Минск потребовал от Киева наказать виновных в падении ракеты С-300
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter