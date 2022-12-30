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Минск не исключил провокацию в падении ракеты с Украины

Минобороны Белоруссии не исключило провокацию в инциденте с украинской ракетой
Минобороны Белоруссии рассматривает две версии падения ракеты: непреднамеренный пуск «ввиду низкой обученности расчета или неисправности» и преднамеренная провокация украинских военных
Фото: belarusian_silovik / Telegram
Фото: belarusian_silovik / Telegram

Минобороны Белоруссии рассматривает две версии падения ракеты, выпущенной со стороны Украины, в том числе провокацию, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.

Ракета С-300, выпущенная со стороны Украины, была сбита белорусской ПВО накануне утром, она упала в Брестской области. Судя по карте Минобороны, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины. Из-за инцидента в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима. Минск потребовал от Киева провести расследование.

В Киеве не исключили, что ракета могла попасть на территорию Белоруссии из-за «интенсивной работы ПВО». Украинская сторона выразила готовность расследовать падение ракеты и пригласить для этого экспертов из стран, никаким образом не оказывающих поддержку России.

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Теги
Елена Чернышова
Белоруссия Украина ракета Минобороны
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