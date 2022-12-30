Кремль заявил о крайней обеспокоенности из-за упавшей в Белоруссии ракеты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара опустился ниже ₽70 Финансы, 15:08
Елизавета II, Горбачев, Жириновский, Пеле: кого не стало в 2022 году Общество, 15:02
В Кремле назвали здоровье Путина вопросом государственной безопасности Политика, 14:58
Песков посоветовал почитать внимательно указ о декларациях чиновников Политика, 14:49
Багамский регулятор взял под контроль активы FTX на $3,5 млрд Крипто, 14:47
Рассрочки и длинные сделки. Как 2022 год изменил b2b-продажи Pro, 14:46
Кремль заявил о крайней обеспокоенности из-за упавшей в Белоруссии ракеты Политика, 14:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России создадут рабочую группу для решения проблем перевозок туристов Общество, 14:41
Плейлист РБК Life. Музыка, которую мы слушали в 2022 году Life, 14:40
Wildberries после беседы с ФАС пообещала решать проблему со штрафами Бизнес, 14:37
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:35
РФС создал рабочую группу по переходу в Азиатскую конфедерацию Спорт, 14:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:33
Кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов на два года Общество, 14:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о крайней обеспокоенности из-за упавшей в Белоруссии ракеты

Песков: падение ракеты в Белоруссии вызвало «крайнюю обеспокоенность»

Падение ракеты, выпущенной со стороны Украины, вызвало крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это событие вызвало крайнюю обеспокоенность — у нас и наших белорусских партнеров. Военные двух стан находятся в постоянном контакте, они постоянно координируются», — сообщил он.

На вопрос, общался ли президент России Владимир Путин с белорусским лидером Александром Лукашенко о произошедшем, Песков заявил, что «высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверенный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Песков Белоруссия ракета Украина
Материалы по теме
Посол Украины заявил о смене антивоенных настроений в Белоруссии
Политика
В Киеве заявили о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии
Политика
Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter