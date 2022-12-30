Кремль заявил о крайней обеспокоенности из-за упавшей в Белоруссии ракеты

Падение ракеты, выпущенной со стороны Украины, вызвало крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это событие вызвало крайнюю обеспокоенность — у нас и наших белорусских партнеров. Военные двух стан находятся в постоянном контакте, они постоянно координируются», — сообщил он.

На вопрос, общался ли президент России Владимир Путин с белорусским лидером Александром Лукашенко о произошедшем, Песков заявил, что «высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверенный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией».

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