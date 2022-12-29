Командир дивизиона рассказал подробности о сбитой в Белоруссии ракете

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Силы противовоздушной обороны Белоруссии уничтожили ракету, прилетевшую с территории Украины, после входа в воздушное пространство республики. Об этом сообщил командир одного из белорусских зенитных ракетных дивизионов ПВО, видео с ним опубликовало Минобороны республики в своем телеграм-канале.

По словам военнослужащего, около 10:00 средства радиолокационной разведки обнаружили воздушную цель, которая двигалась со стороны Украины. Цель была взята на боевое сопровождение и была уничтожена в районе агрогородка Горбаха после пересечения государственной границы Белоруссии и входа в ее воздушное пространство.

Судя по карте на видео Минобороны, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

Военное ведомство Белоруссии ранее заявляло, что на территории республики упала украинская ракета системы С-300. Ее сбили белорусские силы ПВО, обломки воздушной цели нашли в поле.

О пострадавших не сообщалось. Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов отметил, что «волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Это не первый раз, когда ракета попадает на территорию приграничной с Украиной страны. 15 ноября в результате падения ракеты на польскую деревню Пшеводув погибли два гражданина Польши. Минобороны России заявило, что ударов близ польско-украинской границы не наносило. Президент Польши Анджей Дуда позднее назвал падение ракеты несчастным случаем.

5 декабря пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около г. Бричаны на севере страны. Тогда никто не пострадал.