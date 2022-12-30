В Кремле рассказали о требующих «победоносного завершения» главных делах

Пресс-секретарь президента заявил, что приоритетами Владимира Путина в наступающем году будет работа, так как страна переживает «судьбоносный момент в истории», а также дела, с которыми Россия «столкнулась» в этом году

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Главной задачей российского президента Владимира Путина в предстоящем году будет работа для достижения «осязаемых результатов», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмиторий Песков.

«Для президента главное — это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность каждого кратно повышается. Поэтому главными будут дела, с которыми мы уже начали сталкиваться в этом году, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, будет ли в работе кремлевской администрации учтено то, что предстоящий год является предвыборным (выборах президента должны состояться в 2024 году), Песков отметил, что этот фактор для работы Путина не является главным. «Я уверен, что для президента это никогда не было главным. <...> Что касается выборов, нужно сказать, что они запланированы. Поэтому с точки зрения начала каких-то электоральных процессов, наверное, оно так или иначе последует», — сказал представитель Кремля.

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