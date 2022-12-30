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Военная операция на Украине ,  
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Бывший президент Польши заявил о приближении мира к третьей мировой

Бывший президент Польши Квасьневский заявил о приближении мира к третьей мировой
После начала военных действий на Украине «мир сильно изменился» и сейчас находится «в периоде опасного хаоса», считает Александр Квасьневский
Александр Квасьневский
Александр Квасьневский (Фото: Leigh Vogel / Getty Images for Concordia Summit)

Мир оказался на грани третьей мировой войны, считает бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом он сказал в интервью Polsat News.

По его словам, после начала военных действий на Украине «мир сильно изменился». «Это был конец одной эпохи и начало другой, неизвестной эпохи», — отметил Квасьневский.

Сейчас с одной стороны есть Россия, которая «держит в руках» Белоруссию, а с другой — «единый Запад во главе с президентом [США Джо] Байденом», пояснил он. Кроме того, есть Китай, который претендует на Тайвань. Пекин, по мнению экс-президента, выжидает, пока Россия ослабевает. По его словам, слабый сосед — «это для них хорошая новость».

Одним словом, мир находится «в периоде опасного хаоса», указал Квасьневский. Если добавить к этому ситуацию на границе Сербии и Косово, «критическая масса может быть легко превышена», предупредил он.

«Сам факт того, что речь идет о начале третьей мировой войны, ужасает», — считает бывший польский лидер.

По мнению Квасьневского, Украина не пойдет на мир на условиях Кремля, но и Россия не отступит. Россия должна проиграть, но «она все равно будет существовать», поэтому «ее слабость имеет смысл», полагает он. Байден, по его мнению, принял верное решение, отказываясь поставлять на Украину некоторые виды оружия, чтобы не обострять ситуацию. «Президент США хочет любой ценой избежать новой мировой войны», — убежден он.

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ЕС и США неоднократно заявляли о нежелании напрямую ввязываться в конфликт на Украине из-за риска третьей мировой войны.

Папа римский Франциск, выступая с рождественским посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, осудил «ветры войны, [которые] продолжают обдавать человечество ледяной стужей». По его словам, если ранее он говорил о третьей мировой войне, которая идет «по частям», то сегодня, по его мнению, речь идет уже о «тотальной» мировой войне.

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, в конце октября заявил, что третья мировая война «уже фактически началась». В конце декабря он предсказал, что период процветания и оптимизма последних 75 лет закончился, мир ожидает возвращение во времена войн, голода и болезней.

Угрозу третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала военную операцию на Украине, утверждал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Хотя если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — говорил он.

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Елена Чернышова
Польша экс-президент Третья мировая война
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