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Предсказавший кризис 2008 года Рубини заявил о начале мировой войны

Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини заявил о фактическом начале мировой войны
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини (Фото: R4924 / italyphotopress / imago-images.de / Global Look Press)

Третья мировая война уже фактически началась. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил американский экономист Нуриэль Рубини.

«Советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. И только сегодня утром я прочитал, что администрация Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань в ближайшее время. Честно говоря, Третья мировая война уже фактически началась, особенно в Украине и в киберпространстве», — заявил экономист.

Материал дополняется. 

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